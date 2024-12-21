Холостяк-13 — Алина Шаманская вступилась за участницу, которую довели до истерики

Шаманская защитила участницу Холостяка, которую довели до срыва
Журналистка Алина Шаманская остро отреагировала на полуфинал шоу "Холостяк-13" с ветераном Александром Тереном. Блогерку возмутило, как команда проекта отнеслась к одной из участниц.
Своим мнением знаменитость поделилась в Instagram.
Алина Шаманская раскритиковала продюсеров "Холостяка"
Ведущая посмотрела предпоследний эфир романтического реалити, вызвавший у нее бурю отрицательных чувств. В частности, Шаманская была шокирована тем, что команда шоу "устроила публичное издевательство" для Юстины Багай, которая простилася с холостяком в шаге от финала.
Расставание с Александром стало для девушки настоящим ударом, так что она просто не могла сдержать слез. На постшоу Юстине пришлось еще раз переживать эти эмоции во время просмотра эфира в студии. Обсуждение и "разбор" гостями шоу ее отношений с Тереном довело девушку до истерики.
"Хочу поддержать Юстину. Девушку, над которой устроили публичное издевательство. По-другому не назову... И это, друзья мои, не ОК! Видно, как девушке больно. Как она не хочет быть в той студии... Но ведь контракт... Но ведь еще и надо ее добавить для рейтинга?", — прокомментировала ситуацию Шаманская.
По мнению телеведущей, команда проекта могла бы приостановить съемку, чтобы дать Юстине время успокоиться. Кроме того, в студии были психологи, которые должны поддержать девушку в этот момент, а не продолжать задавать ей неудобные вопросы.
"Интересно, какого черта там в студии делает психолог? Разве не по ее профессиональной этике было бы остановить этот шабаш? Успокоить девушку и потом продолжить. Или это только я вижу на экране девушку, которая едва находится в сознании? Которая не может произнести и слова, из-за слез и боли? Слезы на ТВ — это ОК! Но, извините, это не слезы, это — неприемлемое для съемок состояние", — высказалась Шаманская.
Напомним, ранее Александр Терен назвал свои "красные флажки" у девушек.
Также герой шоу "Холостяк-13" объяснил, почему мечтает иметь пятерых детей.
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