Холостяк-13 — Алина Шаманская вступилась за участницу, которую довели до истерики

Алина Шаманская. Фото: instagram.com/shamankaa

Журналистка Алина Шаманская остро отреагировала на полуфинал шоу "Холостяк-13" с ветераном Александром Тереном. Блогерку возмутило, как команда проекта отнеслась к одной из участниц.

Своим мнением знаменитость поделилась в Instagram.

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Ведущая посмотрела предпоследний эфир романтического реалити, вызвавший у нее бурю отрицательных чувств. В частности, Шаманская была шокирована тем, что команда шоу "устроила публичное издевательство" для Юстины Багай, которая простилася с холостяком в шаге от финала.

Юстина Багай. Фото: instagram.com/_yussta. Фото: instagram.com/shamankaa

Расставание с Александром стало для девушки настоящим ударом, так что она просто не могла сдержать слез. На постшоу Юстине пришлось еще раз переживать эти эмоции во время просмотра эфира в студии. Обсуждение и "разбор" гостями шоу ее отношений с Тереном довело девушку до истерики.

"Хочу поддержать Юстину. Девушку, над которой устроили публичное издевательство. По-другому не назову... И это, друзья мои, не ОК! Видно, как девушке больно. Как она не хочет быть в той студии... Но ведь контракт... Но ведь еще и надо ее добавить для рейтинга?", — прокомментировала ситуацию Шаманская.

Алина Шаманская прокомментировала полуфинал "Холостяка". Фото: instagram.com/shamankaa

По мнению телеведущей, команда проекта могла бы приостановить съемку, чтобы дать Юстине время успокоиться. Кроме того, в студии были психологи, которые должны поддержать девушку в этот момент, а не продолжать задавать ей неудобные вопросы.

"Интересно, какого черта там в студии делает психолог? Разве не по ее профессиональной этике было бы остановить этот шабаш? Успокоить девушку и потом продолжить. Или это только я вижу на экране девушку, которая едва находится в сознании? Которая не может произнести и слова, из-за слез и боли? Слезы на ТВ — это ОК! Но, извините, это не слезы, это — неприемлемое для съемок состояние", — высказалась Шаманская.

Алина Шаманская стала в защиту участницы "Холостяка". Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, ранее Александр Терен назвал свои "красные флажки" у девушек.

Также герой шоу "Холостяк-13" объяснил, почему мечтает иметь пятерых детей.