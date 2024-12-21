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Шаманська захистила учасницю Холостяка, яку довели до істерики

21 грудня 2024 16:36
Марія Покровська - Редактор
Холостяк-13 — Аліна Шаманська заступилася за учасницю, яку довели до істерики
Аліна Шаманська. Фото: instagram.com/shamankaa
Марія Покровська - Редактор

Журналістка Аліна Шаманська гостро відреагувала на півфінал шоу "Холостяк-13" з ветераном Олександром Тереном. Блогерку обурило те, як команда проєкту поставилася до однієї з учасниць.

Своєю думкою знаменитість поділилася в Instagram

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Ведуча подивилася передостанній ефір романтичного реаліті, який викликав у неї бурю негативних почуттів. Зокрема, Шаманська була шокована тим, що команда шоу "влаштувала публічне знущання" для Юстини Багай, яка попрощатися з холостяком за крок до фіналу.

Юстина Багай
Юстина Багай. Фото: instagram.com/_yussta. Фото: instagram.com/shamankaa

Розставання із Олександром стало для дівчини справжнім ударом, тож вона просто не могла стримати сліз. На пост-шоу Юстині довелося ще раз переживати ці емоції під час перегляду ефіру в студії. Обговорення та "розбір" гостями шоу  її стосунків з Тереном довів дівчину до істерики.

"Хочу підтримати Юстину. Дівчину, над якою влаштували публічне знущання. По-іншому не назву... І це, друзі мої, не ОК! Видно, як дівчині боляче. Як вона не хоче бути в тій студії... Але ж контракт... Але ж ще й треба її додавити для рейтингу?", — прокоментувала ситуацію Шаманська.

Аліна Шаманська прокоментувала півфінал "Холостяка"
Аліна Шаманська прокоментувала півфінал "Холостяка". Фото: instagram.com/shamankaa

На думку телеведучої, команда проєкту могла б призупинити знімання, аби дати Юстині час заспокоїтися. Окрім того, в студії були психологи, які мали підтримати дівчину в цей момент, а не продовжувати ставити їй незручні запитання.

"Цікаво, якого дідька там в студії робить психолог? Хіба не за її професійною етикою було б зупинити цей шабаш? Заспокоїти дівчину і потім продовжити. Чи це лише я бачу на екрані дівчину, яка ледь перебуває в свідомості? Яка не може вимовити й слова, через сльози та біль? Сльози на ТБ — це ОК! Але, вибачте, це не сльози, це — неприйнятий для знімання стан", — висловилася Шаманська. 

Аліна Шаманська стала на захист учасниці "Холостяка"
Аліна Шаманська стала на захист учасниці "Холостяка". Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, раніше Олександр Терен назвав свої "червоні прапорці" у дівчатах.

Також герой шоу "Холостяк-13" пояснив, чому мріє мати п'ятеро дітей.

шоу Холостяк телебачення українські зірки сльози Аліна Шаманська

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