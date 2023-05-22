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Поклонник Тейлор Свифт стал ее телохранителем, чтобы попасть на концерт кумира

22 мая 2023 08:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Поклонник Тейлор Свифт стал ее телохранителем, чтобы попасть на концерт кумира
Певица Тейлор Свифт во время тура The Eras Tour. Фото: Instagram/taylorswift
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале весны у американской певицы Тейлор Свифт стартовал мировой тур The Eras Tour в поддержку ее десятого студийного альбома Midnights. Билеты на концерты невозможно было приобрести уже за полгода. Поэтому некоторым поклонникам пришлось включить смекалку.

Об этом сообщает издание People.

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Подробности

Молодой американский бухгалтер Дэвис Перриго не смог приобрести билеты на концерт Тейлор, потому что те раскупили почти мгновенно. Поэтому парень решил устроиться охранником и быть прямо у сцены. Дэвис стал известен, когда в TikTok попало видео, как он отрывается на концерте во время работы под одну из песен Тейлор.

@sobaditsgoodwithryanb

Loved this video один з моїх listeners Leah sent kde security guard gives Taylor run for her money at one of her Nashville shows! #taylorswift #taylornation #swiftie #swifttok

♬ оригинальный звук - Ryan Bailey

Команда безопасности Свифт позже сделала ему замечание во время одного шоу, сказав, что Дэвису нужно быть более сдержанным. Также коллеги напомнили Перриго, что ему строго-настрого запрещается пользоваться телефоном во время работы.

Получив доступ на несколько концертов кумира, Дэвис уволился. В интервью поклонник Свифт признался: он счастлив, что ему не удалось купить билеты. Ибо так он не получил бы опыт и эмоции под сценой, в нескольких метрах от Тейлор.

Напомним, ранее мы писали, что поклонник Тейлор Свифт погиб, когда возвращался после ее концерта домой. Также мы рассказывали, что Тейлор Свифт закрутила новый роман лишь спустя месяц после расставания с женихом.

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