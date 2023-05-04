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Тейлор Свіфт закрутила новий роман лише через місяць після розставання з нареченим

4 травня 2023 09:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тейлор Свіфт закрутила новий роман лише через місяць після розставання з нареченим
Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: Instagram/taylorswift
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Місяць тому американська співачка Тейлор Свіфт розійшлась з англійським актором Джо Елвіном. Парочка була заручена, її вважали однією з найстабільніших серед молоді у світовому шоу-бізнесі. Втім, шанувальники весілля не дочекались. Тейлор довго не сумувала та поринула у нові стосунки. 

Про це повідомляє видання The Sun.

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Подробиці зіркового роману

33-річна співачка зустрічається з фронтменом англійського поп-рок гурту The 1975, Меттью Гілі. Про це видання повідомляє із посиланням на власного інсайдера.

"Тейлор і Меттью шалено закохані одне в одного. Їхні стосунки знаходяться на дуже ранній стадії, проте виглядають серйозними", — повідомило джерело.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За інформацією видання, зірки недовго зустрічалися десять років тому, проте тоді стосунки не задалися. Пара не має наміру приховувати роман: вони планують розкрити свої стосунки на одному з найближчих концертів Тейлор Свіфт.

"На відміну від останніх романів Тейлор, які вона навмисно приховувала, ці стосунки вона хоче розкрити", — заявив інсайдер. 

Джерело також спростувало припущення, що Тейлор почала зустрічатися із музикантом ще під час попередніх стосунків. Насправді Свіфт та Елвін розлучилися ще в лютому.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина оскароносного актора та режисера Кевіна Костнера подала на розлучення після 18 років шлюбу. Також ми розповідали, що американська співачка Шер розійшлась з бойфрендом, який молодший за неї на 40 років.

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