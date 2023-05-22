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Шанувальник Тейлор Свіфт став її охоронцем, аби потрапити на концерт кумира

22 травня 2023 08:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Шанувальник Тейлор Свіфт став її охоронцем, аби потрапити на концерт кумира
Співачка Тейлор Свіфт під час туру The Eras Tour. Фото: Instagram/taylorswift
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку весни в американської співачки Тейлор Свіфт стартував світовий тур The Eras Tour на підтримку її десятого студійного альбому Midnights. Квитки на концерти неможливо було придбати вже за пів року. Тому, деяким шанувальникам довелось увімкнути кмітливість. 

Про це повідомляє видання People. 

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Подробиці 

Молодий американський бухгалтер Девіс Перріго не зміг придбати квитки на концерт Тейлор, бо ті розкупили майже миттєво. Тому хлопець вирішив влаштуватися охоронцем та буди прямісінько біля сцени. Девіс став відомий, коли у TikTok потрапило відео, як він відривається на концерті під час роботи під одну з пісень Тейлор.

@sobaditsgoodwithryanb

Loved this video one of my listeners Leah sent where a security guard gives Taylor a run for her money at one of her Nashville shows! #taylorswift #taylornation #swiftie #swifttok

♬ original sound - Ryan Bailey

Команда безпеки Свіфт пізніше зробила йому зауваження під час одного шоу, сказавши, що Девісу потрібно бути стриманішим. Також колеги нагадали Перріго, що йому суворо забороняється користуватися телефоном під час роботи. 

Отримавши доступ на кілька концертів кумира, Девіс звільнився. В інтерв’ю шанувальник Свіфт зізнався: він щасливий, що йому не вдалося придбати квитки. Бо так він не отримав би той досвід та емоції під сценою, в кількох метрах від Тейлор. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що шанувальник Тейлор Свіфт загинув, коли повертався після її концерту додому. Також ми розповідали, що Тейлор Свіфт закрутила новий роман лише через місяць після розставання з нареченим.

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