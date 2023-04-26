Поклонник Тейлор Свифт погиб, когда возвращался после ее концерта домой: подробности

Американская певица Тейлор Свифт. Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

В начале прошлого месяца стартовала североамериканская часть мирового тура The Eras Tour певицы Тейлор Свифт в поддержку ее десятого студийного альбома Midnights. Один из концертов посетил 20-летний поклонник номинантки премии "Грэмми". Для него это стало последним мероприятием в жизни.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Джейкоб Льюис возвращался с концерта Тейлор в Хьюстоне, как вдруг у его автомобиля возникли технические проблемы. Это побудило 20-летнего парня выйти из транспортного средства, чтобы попытаться толкать его на обочину.

Его сестра, Эйприл Бенкрофт, осталась на водительском сиденье, чтобы управлять автомобилем.

Пока Льюис толкал машину, Алан Брайант Хейс, на тот момент находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в парня своим черным Volkswagen Beetle. 34-летний мужчина бросил машину и скрылся с места ДТП. Льюис скончался на месте.

Погибший поклонник Тейлор Свифт, Джейкоб Льюис. Фото: Twitter/ASwiftieInMex13

Согласно данным полиции Хьюстона, Хейса задержали. Ему уже предъявлены обвинения.

Мать погибшего Джейкоба в одном из интервью описала его как "удивительного молодого человека", любившего покемонов, видеоигры и музыку.

Погибший поклонник Тейлор Свифт, Джейкоб Льюис вместе с сестрой. Фото: Twitter/ThePopTingz

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