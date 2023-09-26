Шарлиз Терон в прозрачной юбке посетила модный показ Dior

Актриса Шарлиз Терон. Фото: Reuters

Показ модного дома Christian Dior собрал немало звезд во время Парижской недели моды. На красной дорожке сверкали голливудские актрисы в дизайнерских платьях.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дженнифер Лоуренс, Аня Тейлор-Джой, Шарлиз Терон и Эль МакФерсон сияли перед объективами фотографов.

33-летняя актриса Дженнифер Лоуренс примерила белую рубашку и черные брюки, Аня Теэйлор-Джой ограничилась короткими черными шортами, виниловым жакетом и туфлями на каблуке. Актриса и продюсер Шарлиз Терон пришла в гламурной прозрачной золотистой юбке и белой рубашке.

Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Reuters

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Reuters

Модель Эль МакФерсон. Фото: Reuters

Актриса Шарлиз Терон. Фото: Reuters

Терон раньше опровергла любую информацию о том, что она делала подтяжку лица, чтобы выглядеть моложе. На самом деле ее изменениям во внешности есть простое объяснение.

48-летняя актриса уже два десятилетия известна как лицо самого продаваемого аромата Dior J'Adore.

"Мне нравится, что мое лицо меняется и стареет, — отметила актриса в новом интервью журнала Allure. — Но люди думают, что я подтянула лицо. Они спрашивают: "Что она сделала со своим лицом?". Говорю: "Да я просто старею! Это не значит, что я сделала плохую пластическую операцию. Так бывает".

Неделя моды в Париже — это серия дизайнерских презентаций, которые проводятся каждые полгода в Париж с показами весна/лето и осень/зима.

Ранее Карла Бруни в компании супермоделей 1990-х годов снялась в соблазнительных образах для Vanity Fair.

Напомним, модель Наоми Кэмпбелл поразила дефиле на Миланской неделе моды. Супермодель вышла на подиум на показе Dolce&Gabbana.