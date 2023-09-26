Шарліз Терон у прозорій спідниці завітала на модний показ Dior

Акторка Шарліз Терон. Фото: Reuters

Показ Модного Дому Christian Dior зібрав чимало зірок під час Паризького тижня моди. На червоній доріжці сяяли голлівудські акторки у дизайнерських сукнях.

Про це пише Daily Mail.

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Дженніфер Лоуренс, Аня Тейлор-Джой, Шарліз Терон та Ель Макферсон сяяли перед об'єктивами фотографів.

33-річна актриса Дженніфер Лоуренс приміряла білу сорочку та чорні штани, Аня Теейлор-Джой обмежилась короткими чорними шортами, вініловим жакетом та туфлями на підборах. Актриса і продюсер Шарліз Терон прийшла в гламурній прозорій золотистій спідниці та білій сорочці.

Акторка Дженніфер Лоуренс. Фото: Reuters

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Reuters

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Reuters

Модель Ель Макферсон. Фото: Reuters

Акторка Шарліз Терон. Фото: Reuters

Терон раніше спростувала будь-яку інформацію про те, що вона робила підтяжку обличчя, щоб виглядати молодшою. На справді її змінам у зовнішності є просте пояснення.

48-річна акторка вже два десятиліття відома як обличчя найпродаваного аромату Dior J'Adore.

"Мені подобається, що моє обличчя змінюється і старіє, — зазначила акторка в новому інтерв’ю журналу Allure. — Але люди думають, що я підтягнула обличчя. Вони запитують: "Що вона зробила зі своїм обличчям?". Я кажу: "Та я просто старію! Це не означає, що я зробила погану пластичну операцію. Так буває".

Тиждень моди в Парижі — це серія дизайнерських презентацій, які проводяться кожні півроку в Парижі з показами весна/літо та осінь/зима.

Раніше Карла Бруні у компанії супермоделей 1990-х років знялась у спокусливих образах для Vanity Fair.

Нагадаємо, модель Наомі Кемпбелл вразила дефіле на Міланському тижні моди. Супермодель вийшла на подіум на показі Dolce & Gabbana.