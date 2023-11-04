Шарлиз Терон в осенних образах снялась для гламурного глянца

Актриса Шарлиз Терон. Фото: townandcountrymag.com/

Актриса Шарлиз Терон украсила обложку модного глянца. Также в редком интервью Шарлиз вспомнила ужасную ночь, когда мать застрелила ее пьяного отца на ее глазах.

Об этом пишет Town & Country.

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Актриса Шарлиз Терон стала героиней нового выпуска журнала Town & Country. Для обложки она надела прозрачную черную блузку Dior, серьги Dior за 21 100 долларов и черные брюки от Nili Lortan. Актриса снялась в сером джемпере Fendi за 2350 долларов и юбки в тон за 2250 долларов. Также звезда поделилась личными переживаниями.

Актриса Шарлиз Терон. Фото: townandcountrymag.com/

Актриса Шарлиз Терон. Фото: townandcountrymag.com/

48-летней актрисе было всего 15, когда ее папа Чарльз Терон ворвался в дом семьи близ Йоханнесбурга, Южная Африка, и несколько раз выстрелил через дверь спальни, а актриса и ее мать Герда находились с другой стороны.

Герда схватила собственный пистолет, открыла ответный огонь и убила своего мужа на глазах своей дочери-подростка.

После расследования стрельба в 1991 году была юридически признана самообороной, и ее матери не были предъявлены никакие обвинения.

Актриса Шарлиз Терон. Фото: townandcountrymag.com/

Актриса Шарлиз Терон. Фото: townandcountrymag.com/

После создания программы Charlize Theron Africa Outreach в 2007 году Шарлиз запустила инициативу #TogetherForHer для борьбы с насилием в Африке и во всем мире, причем актриса пожертвовала полмиллиона долларов, чтобы запустить проект.

Ранее Шарлиз рассказывала об ужасном моменте, когда ее отец был застрелен на ее глазах.

"Мой отец был очень больным человеком. Мой отец всю жизнь был алкоголиком. Я знала его только с этой стороны. Насилие, которое происходит в семье, — это то, что я знаю по своему опыту. Я думаю, что чем больше мы говорим об этих вещах, тем более понимаем, что мы не одиноки в этом. Я думаю, что для меня всегда было то, что эта история действительно рассказывает о том, как расти с зависимыми и о том, что это делает с человеком", — говорит актриса.

Шарлиз также призналась, что воспринимала свою семейную драму в детстве как "безнадежную ситуацию".

"Я думаю, что наша семья была невероятно нездоровой. И все это, я считаю, определенным образом оставило нам шрамов. Конечно, я бы хотела, чтобы то, что произошло в ту ночь, никогда не произошло. К сожалению, это то, что происходит, когда вы не докапываетесь до корня этих проблем", — говорит звезда.

В прошлом Шарлиз благодарила свою мать за то, что она помогла сформировать ее в сильную и смелую женщину.

Напомним, звезда "Венздей" украсила обложку Harper's Bazaar.

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