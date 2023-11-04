Шарліз Терон в осінніх образах знялась для гламурного глянцю

Акторка Шарліз Терон. Фото: townandcountrymag.com/

Акторка Шарілз Терон прикрасила обкладинку модного глянцю. Також у рідкісному інтерв’ю Шарліз згадала жахливу ніч, коли мати застрелила її п’яного батька на її очах.

Про це пише Town & Country.

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Акторка Шарліз Терон стала героїнею нового випуску журналу Town & Country. Для обкладинки вона одягла прозору чорну блузку Dior, сережки Dior за 21 100 доларів і чорні штани від Nili Lortan. Актриса також виглядала неймовірно в сірому джемпері Fendi за 2 350 доларів і спідниці в тон за 2 250 доларів. Також зірка поділилася особистими переживаннями.

Акторка Шарліз Терон. Фото: townandcountrymag.com/

Акторка Шарліз Терон. Фото: townandcountrymag.com/

48-річній актрисі було всього 15, коли її тато Чарльз Терон увірвався в будинок сім'ї поблизу Йоганнесбурга, Південна Африка, і кілька разів вистрілив через двері спальні, а актриса та її мати Герда знаходилися з іншого боку.

Герда схопила власний пістолет, відкрила вогонь у відповідь і вбила свого чоловіка на очах своєї доньки-підлітка.

Після розслідування стрілянини в 1991 році було юридично визнано самообороною, і її матері не було висунуто жодних звинувачень.

Акторка Шарліз Терон. Фото: townandcountrymag.com/

Акторка Шарліз Терон. Фото: townandcountrymag.com/

Після заснування програми Charlize Theron Africa Outreach у 2007 році, Шарліз запустила ініціативу #TogetherForHer для боротьби з насильством в Африці та в усьому світі, причому актриса пожертвувала пів мільйона доларів, щоб запустити проєкт.

Раніше Шарліз розповідала про жахливий момент, коли її батька застрелили на її очах.

"Мій батько був дуже хворою людиною. Мій батько все життя був алкоголіком. Я знала його лише з цього боку. Насильство, яке відбувається в сім’ї, — це те, що я знаю з власного досвіду. Я думаю, що чим більше ми говоримо про ці речі, тим більше розуміємо, що ми не самотні в цьому. Я думаю, що для мене завжди було те, що ця історія справді розповідає про те, як рости з залежними, та про те, що це робить з людиною", — говорить акторка.

Шарліз також зізналася, що сприймала свою сімейну драму в дитинстві як "безнадійну ситуацію".

"Я думаю, що наша сім'я була неймовірно нездоровою. І все це, я вважаю, певним чином залишило нам шрамів. Звичайно, я б хотіла, щоб те, що сталося тієї ночі, ніколи не сталося. На жаль, це те, що відбувається, коли ви не докопуєтеся до кореня цих проблем", — говорить зірка.

У минулому Шарліз дякувала своїй матері за те, що вона допомогла сформувати її в сильну та сміливу жінку.

Нагадаємо, зірка "Венздей" прикрасила обкладинку Harper's Bazaar.

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