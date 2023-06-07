Счастливая Хэлли Берри показала поцелуи с бойфрендом и дала совет женщинам

Хелли Берри. Фото: instagram.com/halleberry/

Актриса Хэлли Берри наслаждается временем проведённым с любимым. Знаменитость поделилась очередным моментом романтики в отношениях с избранниками музыкантом Ван Хантом.

Фото с женихом звезда запостила в Instagram.

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Звезда решила поделиться с подписчиками мудростью:

"Не будь девушкой, которую хочет мужчина, будь той, которая ему нужна", — прокомментировала фотографию актриса.

Хелли Берри с любимым. Фото: instagram.com/halleberry/

Хэлли Берри с любимым. Фото: instagram.com/halleberry/

Сейчас Хэлли Берри переживает отличные времена. Недавно она выиграла суд эпротив отца своей дочери Габриэля Обри. Звезда годами выплачивала экс-возлюбленному кругленькую сумму, которую теперь значительно снизили.

Габриэль Обри и Хэлли Берри начали встречаться в 2005 и разошлись в 2010 году.

Ранее у Хэлли Берри были претензии к Обри по поводу воспитания их дочери. Актриса говорила, что он красит ребенку волосы, чтобы он выглядел более "белым".

Берри была замужем за Дэвидом Джастисом с 1993 по 1997 годы. В 2001 году вышла замуж за певца Эрика Беннета, с которым была вместе до 2003 года. Затем она была замужем за Габриэлем Обри . В 2013 году вышла замуж за Оливье Мартинеса, от которого родила сына. Супруги развелись в 2015 году.

Напомним, группа KAZKA представила mood-видео на песню "Без любви". В нем фронтвумен Александра Зарицкая появилась в свадебном платье не просто так. 30-летняя звезда готовится к свадьбе.