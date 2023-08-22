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Счастливая Надя Дорофеева впервые заговорила о материнстве

22 августа 2023 11:18
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надя Дорофеева впервые рассказала о материнстве – готова ли певица стать мамой
Тренер шоу "Голос країни" и певица Надя Дорофеева в рекламе известного напитка. Фото: Instagram Нади Дорофеевой
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская певица, бывшая солистка группы "Время и Стекло", а также тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофеева раскрыла интересные подробности своей жизни. Известная исполнительница подняла тему материнства и рассказала о том, как она бы назвала своего первенца.

Об этом Надя Дорофеева рассказала на интервью "Нашему Радио" в Instagram.

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Украинская певица призналась, что готова стать мамой и довольно часто думает о беременности. Такое она откровенно рассказала, какое имя она бы дала своему первому ребенку. Певице нравится имя Марк, но она не уверена, что именно так назовет своего ребенка.

Публикация со страницы "Нашего Радио"
Публикация на странице "Нашего Радио". Фото: скриншот из Instagram

У нее поинтересовались, назовет ли она сына Владимиром (как звали ее первого мужа), или Михаилом (имя ее мужа сейчас). Впрочем, Надя Дорофеева сказала, что она не будет давать эти два имени своему первому ребенку.

"Если честно, то не так и не так. Это было бы имя, мне кажется, Марк. Никогда об этом не думала, чисто случайно сейчас назвала", — призналась известная украинская исполнительница и бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева.

Личная жизнь

Известно, что недавно Надя Дорофеева была в браке с украинским певцом Владимиром Дантесом, с которым у нее так и нет детей.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Надя Дорофеева и Владимир Дантес на "Липсинк Баттле". Фото: скриншот с YouTube

Недавно она вышла замуж за друга семьи, ресторатора Михаила Кацурина, с которым свадьба у нее была тайной.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин
Надя Дорофеева и Михаил Кацурин в клипе "Щоб не було". Фото: скриншот с YouTube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Вся эта история вызвала бурную реакцию со стороны украинцев, которые постоянно высмеивают Надю в сети. Впрочем, она и сама не прочь посмеяться над этим.

У Михаила есть дети от первого брака с Дашей Кацуриной, с которыми Надя Дорофеева проводит весело время вместе.

Михаил Кацурин со своими детьми от первого брака
Михаил Кацурин со своими детьми от первого брака. Фото: Instagram Михаила Кацурина

Что касается самой певицы, то у нее до сих пор нет детей. Впрочем, она утверждает, что полностью готова стать мамой и мечтает об этом.

Напомним, мы писали о том, что украинская исполнительница Надя Дорофеева обратилась к военным.

Ранее мы рассказывали, что известная украинская певица Надя Дорофеева сообщила о съемках нового сезона шоу "Время и Стекло".

Также мы сообщали о том, что популярная артистка Надя Дорофеева рассказала, что она не любит в жизни.

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