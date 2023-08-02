Надя Дорофєєва показала зйомки популярного шоу – українцям це не сподобалося

Українська співачка Надя Дорофєєва під час виступу на радіостанції "Наше Радіо". Фото: скриншот з YouTube

Українська виконавиця, акторка та колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла про зйомки нового сезону шоу "Голос країни". Зокрема, українська артистка розповіла про свої хвилювання та показала своє крісло на проєкті.

Відповідними фотографіями Надя Дорофєєва поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Відомо, що незабаром на екрани вийде новий сезон популярного вокального шоу "Голос країни". Тренерами нового сезону стала солістка рок-гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна, учасник гурту "KALUSH ORCHESTRA" КилимМен, співак Артем Півоваров та колишня учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва.

На офіційній сторінці Наді Дорофєєвої з’явилися фотографії зі зйомок нового сезону шоу.

"Чекаю та хвилююся, як вперше. Але цього разу точно знаю, що він буде найемоційнішим за всю свою історію. Я дуже чекаю талановитих і щирих людей у свою команду. Я хочу знайти "своїх". До зустрічі, моя командо", — написала Надя Дорофєєва.

Публікація співачки Наді Дорофєєвої зі зйомок нового сезону шоу "Голос країни". Фото: скриншот з Instagram

Втім, люди в коментарях почали реагувати досить гнівно, висловлюючись про це розважальне шоу під час повномасштабної війни.

Нащо, хіба зараз час на таке, хто це має дивитись?

Ну звісно ж, більше нема, чим зайнятися, як дивитись і підтримувати її. Війна в країні, є за кого і що хвилюватись та кого підтримувати. Якби її чоловік був на війні, цікаво, чи було б їй до проекту? Слава Україні

Тільки гроші і треба.. Ніякої поваги до військових, сімей загиблих та поранених.. Яке на х** шоу зараз..

На жаль, не розумію сенс в цьому. Війна…

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Надя Дорофєєва показала, як вона змінилася за декілька років.

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