Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Яке нах*й шоу?": розлючені українці публічно "вилаяли" Надю Дорофєєву arrow

"Яке нах*й шоу?": розлючені українці публічно "вилаяли" Надю Дорофєєву

2 серпня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надя Дорофєєва показала зйомки популярного шоу – українцям це не сподобалося
Українська співачка Надя Дорофєєва під час виступу на радіостанції "Наше Радіо". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська виконавиця, акторка та колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла про зйомки нового сезону шоу "Голос країни". Зокрема, українська артистка розповіла про свої хвилювання та показала своє крісло на проєкті.

Відповідними фотографіями Надя Дорофєєва поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Відомо, що незабаром на екрани вийде новий сезон популярного вокального шоу "Голос країни". Тренерами нового сезону стала солістка рок-гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна, учасник гурту "KALUSH ORCHESTRA" КилимМен, співак Артем Півоваров та колишня учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва.

На офіційній сторінці Наді Дорофєєвої з’явилися фотографії зі зйомок нового сезону шоу.

"Чекаю та хвилююся, як вперше. Але цього разу точно знаю, що він буде найемоційнішим за всю свою історію. Я дуже чекаю талановитих і щирих людей у свою команду. Я хочу знайти "своїх". До зустрічі, моя командо", — написала Надя Дорофєєва.

Публікація Наді Дорофєєвої
Публікація співачки Наді Дорофєєвої зі зйомок нового сезону шоу "Голос країни". Фото: скриншот з Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Втім, люди в коментарях почали реагувати досить гнівно, висловлюючись про це розважальне шоу під час повномасштабної війни.

  • Нащо, хіба зараз час на таке, хто це має дивитись?
  • Ну звісно ж, більше нема, чим зайнятися, як дивитись і підтримувати її. Війна в країні, є за кого і що хвилюватись та кого підтримувати. Якби її чоловік був на війні, цікаво, чи було б їй до проекту? Слава Україні
  • Тільки гроші і треба.. Ніякої поваги до військових, сімей загиблих та поранених.. Яке на х** шоу зараз..
  • На жаль, не розумію сенс в цьому. Війна…
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої
Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Надя Дорофєєва показала, як вона змінилася за декілька років.

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Надя Дорофєєва показала романтичний момент в лавах ЗСУ. 

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Надя Дорофєєва показала себе без макіяжу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Міст Метро: чому сполучення червоної гілки доведеться закрити і як київська влада може це вирішити

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз