"Счастлива, что жива": Мадонна показала, как праздновала 65-летие

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Королеве поп-музыки Мадонне исполнилось 65 лет. Звезда отправилась на празднование в Лиссабон.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Звездная вечеринка

Несколько месяцев назад Мадонна испугала проблемами со здоровьем, вызванными серьезной бактериальной инфекцией. Но последние недели певица доказывает — она возвращается к привычной форме и звездной жизни. В честь дня рождения Мадонна Луиза Чикконе поделилась видео в TikTok с подписью "С днем рожденья!".

Мадонна во время празднования Дня в Lisbon, Portugal pic.twitter.com/txVKjyvTRV — Madonna stans⭐ (@MAD0NNAARMY1) August 16, 2023

Мадонна показала празднование во время ужина в Лиссабоне, Португалия, где она жила с 2017 по 2020 год. Певица остановилась на ночь в отеле Pestana Palace.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мать шестерых детей ужинает со своими друзьями и семьей, и произносит короткую речь, заявляя: "Это прекрасно быть живой!".

"Она приземлилась с примерно 30 друзьями на обычном самолете, потому что она защитник окружающей среды, она отказалась от своего частного самолета несколько лет назад", — рассказал обозреватель CMTV Адриано Силва Мартинс.

Мадонна официально возобновила репетиции своего долгожданного Celebration Tour после того, как ее госпитализировали в июне. 64-летняя поп-икона посетила Nassau Coliseum в Нью-Йорке, который она забронировала на два месяца, чтобы подготовиться к мировому туру.

Напомним, дочь Мадонны Лурдес приняла участие в откровенной фотосессии для W Magazine. Примерив прозрачную одежду, девушка позировала на бильярдном столе.

Ранее Мадонна и Сэм Смит представили "вульгарный" хит.