Еще больше звезд: у шоу "Голос країни" появились нововведения

Тренеры шоу "Голос країни". Фото: Фото: менеджмент проекта

В проекте "Голос країни" появятся определенные нововведения. Звездным тренерам теперь будут помогать знаменитые коллеги уже на этапе боев.

Об этом стало известно из социальных сетей продюсера шоу Владимира Завадюка.

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3 сентября, в 21:00, на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера европейского сезона "Голос країни", который снимается в Польше. В красные кресла проекта сели Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.

Недавно стартовали съемки боев нового сезона "Голос країни-13". Теперь появилось нововведение — помощники звездных тренеров будут не только на нокаутах, но и на этом этапе.

Среди приглашенных звезд Макс Барских, который станет советником DOROFEEVA. Певец не только поддержал коллегу по дуэту, но и представил новую песню. Также в шоу примут участие Олег Псюк и Jerry Heil.

Кстати, в одном из эпизодов "слепых прослушиваний" тренер DOROFEEVA и Артем Пивоваров впервые вместе вживую на сцене исполнят свой дуэтный хит под названием "Думы".

Ранее стали известны первые комментарии тренеров шоу "Голос країни" после "слепых прослушиваний".

Напомним, стало известно, как тренеры шоу "Голос країни" добираются на съемки в Варшаву.