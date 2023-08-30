"Тренерські" купе та дует Пивоварова і Дорофеєвої: подробиці європейського сезону "Голосу країни"

Тренери "Голосу країни-13". Фото: менеджмент проєкту

3 вересня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем’єра європейського сезону "Голосу країни", який знімається у Польщі. У червоні крісла проєкту сіли Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко та DOROFEEVA.

Подробиці нового сезону шоу Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Персональне "тренерське купе" доступне кожному

У Варшаві стартували зйомки "вокальних батлів" — другого етапу проєкту. В новому сезоні дещо зміняться правила цього етапу.

"Тренерське купе" у брендованому потязі Київ-Хелм. Фото: менеджмент проєкту

"Тренерське купе" у брендованому потязі Київ-Хелм. Фото: менеджмент проєкту

Ось нові факти про прем’єру 13 сезону "Голосу країни".

У брендованому потязі Київ-Хелм з’явилися іменні купе тренерів "Голосу країни". Відтепер кожен з бажаючих може купити квиток у персональне "тренерське" купе та відчути себе наставником проєкту, який вирушає на знімальний майданчик у Варшаву.

В одному з епізодів "сліпих прослуховувань" тренерка DOROFEEVA та Артем Пивоваров вперше разом наживо на сцені виконають свій дуетний хіт під назвою "Думи".

"Через складні графіки ми жодного разу не співали "Думи" разом, навіть під час створення пісні, адже її запис проходив у різних містах. Ми не перетинались на зйомках кліпу, тому цей виступ абсолютный ексклюзив", — розповіла DOROFEEVA.

"Голос країни" у День Незалежності презентував однойменний саундтрек. Менше ніж за тиждень трек потрапив у топ-чарти головних цифрових маркетплейсів.

Тизер тринадцятого європейського сезону "Голосу країни" з’явився на найбільшому світлодіодному екрані Європи, розташованому на фасаді "українського Таймс-сквера" ТРК Gulliver в Києві.

Тренери "Голосу країни-13". Фото: менеджмент проєкту

Раніше стали відомі перші коментарі тренерів шоу "Голос країни" після "сліпих прослуховувань".

Нагадаємо, стало відомо, як тренери шоу "Голос країни" добираються на зйомки у Варшаву.