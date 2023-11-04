Еще одна женщина обвинила бывшего мужа Кэтти Перри в притязаниях

Актер Рассел Бренд. Фото: instagram.com/russellbrand/

Бывший муж Кэти Перри Рассел Бренд снова оказался в центре скандала. Одна из статисток фильма "Артур. Идеальный миллионер" обвинила знаменитость в насилии.

Об этом пишет BBC.

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Женщина, решившая сохранить анонимность, назвала точную дату инцидента — это произошло 7 июля 2010 года. Пострадавшая отмечает, что на тот момент актер "выглядел нетрезвым, от него пахло алкоголем, а в его руках была бутылка водки". Дальше он разделся прямо на глазах возле съемочной площадки и побежал за женщиной в туалет.

Среди ответчиков также указан Warner Bros. и другие компании, участвовавшие в создании фильма. Сам Рассел Бренд ранее уже обвинялся в изнасиловании, домогательствах и эмоциональном насилии в период с 2006 по 2013 годы. Но кинозвезда это отрицает. По его словам, все отношения всегда были по взаимному согласию.

Бывший телевизионный и радиоведущий регулярно публикует видео о духовности, политике и НЛО для своих 6,6 миллионов подписчиков.

СМИ убеждены, певица Кэти Перри "знала правду" о своем бывшем муже, комике Расселле Бренде. Кэтти Перри могла намекнуть на это в интервью журналу Vogue в 2013 году. Певица говорила о своем "склонном к контролю" супруге и "несправедливом браке". Перри сказала, что была "влюблена" в Бренда, когда вышла за него замуж в 2010 году. Через 14 месяцев они развелись. Артистка получила от него в канун Нового года сообщение, в котором он ставил ее перед фактом, что хочет развода.

Певица сначала обвиняла себя в расставании — до тех пор, пока не "узнала настоящую правду" о Бренде. Хотя певица не уточняла, что имеет в виду, сейчас многие ее поклонники думают, что Перри имела в виду именно склонность Бренда к насилию.

Напомним, звезду "Карточного домика" снова обвиняют в домогательствах.

Ранее YouTube "наказал" Рассела Бренда, обвиняемого в насилии.