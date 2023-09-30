Зірку "Карткового будиночку" знову звинувачують у домаганнях

Актор Кевін Спейсі. Фото: Reuters

Ще один чоловік подав до суду позов проти актора Кевіна Спейсі. Зірку "Карткового будиночка" звинуватили у домаганнях.

Про це повідомляє The Daily Beast.

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Позивач, який в офіційних документах проходить як "Джей Ді", заявляє, що постраждав від дій голлівудського актора у 2016 році, під час своєї роботи масажистом. За його словами, Спейсі тричі звертався до його послуг, і під час цих півторагодинних сеансів у кімнаті готелю New York Edition поводився неналежно.

Джей Ді стверджує, що актор неодноразово робив йому непристойні пропозиції, пропонуючи за них гроші, намагався покласти його руку на свої геніталії, коментував його зовнішність, просив починати масаж із сідниць і приймав асани йоги, які оголювали його геніталії. Крім того, під час сеансів він носив лижну маску, а коли розплачувався з масажистом перед його відходом, багатозначно кивав, натякаючи, що той має зберігати все у секреті. Чоловік зазначає, що тричі робив масаж Спейсі лише тому, що той щоразу записувався під новим ім'ям.

За словами Джей Ді, після цих зустрічей постраждало його психічне здоров'я. У нього розвинулися тривожність, посттравматичний стресовий розлад, а також він став сумніватися в собі як у фахівця, чоловіка та батька. Тепер чоловік вимагає грошової компенсації за моральну шкоду. Раніше, 2016 року, інший масажист уже звинувачував Спейсі у домаганнях, проте актор заперечував свою провину, і згодом справу було закрито.

Актор Кевін Спейсі. Фото: Reuters

У липні 2023 року суд виправдав актора за всіма пунктами звинувачення у насильстві та домаганнях.

Раніше учасника Backstreet Boys звинуватили у домаганнях до неповнолітньої.

Нагадаємо, співачка Lizzo втратила більше ста тисяч фанатів після скандальних звинувачень.