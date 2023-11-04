Ще одна жінка звинуватила колишнього чоловіка Кетті Перрі у домаганнях

Актор Рассел Бренд. Фото: instagram.com/russellbrand/

Колишній чоловік Кеті Перрі Рассел Бренд знову опинився у центрі скандалу. Одна із статисток фільму "Артур. Ідеальний мільйонер" звинуватила знаменитість у насильстві.

Про це пише BBC.

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Жінка, яка вирішила зберегти анонімність, назвала точну дату інциденту — це сталося 7 липня 2010 року. Постраждала зазначає, що на той момент актор "виглядав нетверезим, від нього пахло алкоголем, а в його руках була пляшка горілки". Далі він роздягнувся прямо на очах біля знімального майданчика і побіг за жінкою до туалету.

Серед відповідачів також вказано Warner Bros. та інші компанії, які брали участь у створенні фільму. Самого Рассела Бренда раніше вже звинувачували у зґвалтуванні, сексуальних домаганнях та емоційному насильстві у період з 2006 по 2013 роки. Але кінозірка це заперечує. За його словами, всі відносини завжди були за взаємною згодою.

Актор всі звинувачення заперечує. Колишній телевізійний і радіоведучий регулярно публікує відео про духовність, політику та НЛО для своїх 6,6 мільйона підписників.

ЗМІ переконані, співачка Кеті Перрі "знала правду" про свого колишнього чоловіка, коміка Расселла Бренда. Кетті Перрі могла натякнути на це в інтерв'ю журналу Vogue у 2013 році. Співачка говорила про свого "схильного до контролю" чоловіка і "несправедливий шлюб". Перрі сказала, що була "закохана" у Бренда, коли вийшла за нього заміж 2010 року. Через 14 місяців вони розлучилися. Артистка одержала від нього напередодні Нового року повідомлення, в якому він ставив її перед фактом, що хоче розлучення.

Співачка спочатку звинувачувала себе у розставанні — доти, доки не "дізналася справжню правду" про Бренда. Хоча співачка не уточнювала, що має на увазі, зараз багато її шанувальників думають, що Перрі мала на увазі саме схильність Бренда до насильства.

Нагадаємо, зірку "Карткового будиночка" знову звинувачують у домаганнях.

Раніше YouTube "покарав" Рассела Бренда, якого звинувачують у насиллі.