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Еще одна женщина обвинила лидера группы Rammstein в притязаниях и избиениях

25 июля 2023 07:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Еще одна женщина обвинила лидера группы Rammstein в притязаниях и избиениях
Музыкант Тиль Линдеманн. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Германии продолжается уголовное расследование против фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Музыканта подозревают в сексуальном насилии в нескольких случаях. Тиллю может грозить до 10 лет тюрьмы. Впрочем, срок может измениться. Ибо на 60-летнего артиста подала иск еще одна женщина.

Об этом сообщает издание ORF.

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Гражданка Австрии, по имени Беата, утверждает, что музыкант грубо прижал ее лицом к кровати и сильно ударил ее по ягодицам во время одного из гастрольных туров Rammstein. По словам женщины, это произошло на вечеринке, куда ее пригласила представительница артиста по его поручению. Она посоветовала Беати одеться сексуально и прийти на встречу с Линдеманном в самом лучшем виде.

"Если возьмешь с собой каких-то мальчиков, сразу вылетишь", — добавила, по словам Беаты, представительница Линдеманна, россиянка Елена Макеева, против которой также заведено дело.

Инцидент произошел в гостиничном номере артиста. Линдеманн встретил девушек в одном полотенце. Он заявил Беати, что хочет заняться с ней интимом. После отказа музыкант бросил ее на кровать и ударил так сильно, что на ягодице девушки остались отпечатки его рук.

"Я не знаю, сколько времени это длилось. Возможно, 30 секунд, возможно две минуты. Потом я встала, и у меня сильно закружилась голова от удара о кровать. Я одна и женщин, которые испытали сексуальное насилие со стороны Тилли Линдеманна, поскольку он касался меня, хотя я этого не хотела. То, что он занимает положение рок-звезды, не означает, что может делать с молодыми женщинами все, что захочет. Так не пойдет. И потому я хочу все рассказать, ведь это произошло со мной", — рассказала Беата.

Женщина не собирается идти в суд. Линдеманн и его адвокаты пока не прокомментировали новые обвинения.

Одна из вечеринок Тилля Линдеманна. Фото: Google

Ранее мы писали, что Rammstein может прекратить свое существование из-за Линдеманна. Также мы рассказывали, что с режиссера Люка Бессона сняли обвинения в изнасиловании актрисы.

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