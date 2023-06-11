Что Андре Тан сделал впервые в свои 40 лет

Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official

Недавно дизайнер Андре Тан отметил юбилей. Другу многих украинских знаменитостей исполнилось 40 лет. Впрочем, оказалось, что дизайнер не очень любит готовить. А одно из самых элементарных блюд Андрей Тищенко (его настоящее имя) он приготовил только на этой неделе.

О своих кулинарных достижениях дизайнер рассказал в сториз Instagram.

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По словам Андрея к нему в гости пришла его дочь София. Семилетняя девочка попросила отца приготовить ей макароны. Оказывается, дизайнер никогда в жизни их не варил.

Потому он стал снимать процесс приготовления на телефон, называя процесс "шок-контентом".

"Готовка это не мое от слова совсем. Мы с ней на Вы. Но дочь хочет, это святое", — заметил Андре Тан.

Через несколько минут дизайнер показал результат своего эксперимента. Себя он назвал великим поваром Рататуем и попросил подписчиков похвалить его. К сожалению, комментировать сториз нельзя. Остается только догадываться, как поклонники Андре Тана отреагировали на такие признания взрослого мужчины.

Отметим, что дочь дизайнера живет с ее матерью, Алиной Харечко. С ней дизайнер развелся в 2021 году.

Макароны от Андре Тана. Скриншот: Instagram/andre_tan_official

Напомним, ранее мы писали, что у Андре Тана возникли проблемы со здоровьем: дизайнер находился под капельницами. Также мы рассказывали, что Андре Тан и шеф-повар Клопотенко выпустили уникальную коллекцию одежды, посвященную борщу.