Что получил сын принца Гарри и Меган Маркл в свой день рождения

Герцоги Сассекские с еще маленьким сыном Арчи. Фото: Google

В то время как 6 мая весь мир в прямом эфире наблюдал за торжественной коронацией Чарльза III и Камиллы, за тысячи километрах от Лондона, в пригороде Лос-Анджелеса (США) единственный сын принца Гарри и Меган Маркл праздновал день рождения. И только сейчас стало известно, что Арчи получил на свое 4-летие.

Об этом сообщает издание Hello.

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Владельцы одного из магазинов в элитном городе Монтесито (штат Калифорния), где живут герцоги Сассекские, подарили маленькому принцу велосипед. Это стало известно благодаря благодарственному письму от команды Гарри и Меган, которые они отправили предпринимателям через месяц после дня рождения Арчи.

"Велосипед принес много радости, и его больше всего ценит семья. Они попросили, чтобы я передал благодарность за отличный сюрприз", — говорится в письме, которое появилось в открытом доступе.

Скриншот: Instagram/maddogsbikeshop

Принц Арчи отпраздновал день рождения вместе со своей матерью Меган и сестрой принцессой Лилибет в Калифорнии. Его отец, принц Гарри, присутствовал на коронации Чарльза III, после которой сразу же отправился в США. Ни одного фото и видео со дня рождения сына звездная пара не опубликовала.

Герцоги Сассекские с детьми. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что герцог Сассекский стал первым членом королевской семьи за последние 130 лет, дающий показания в суде. Также мы рассказывали, что принц Гарри намерен продать права на экранизацию своих скандальных мемуаров.