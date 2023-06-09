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Що отримав син принца Гаррі та Меган Маркл на свій день народження

9 червня 2023 11:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Що отримав син принца Гаррі та Меган Маркл на свій день народження
Герцоги Сассекські з ще маленьким сином Арчі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В той час, як 6 травня весь світ у прямому етері спостерігав за урочистою коронацією Чарльза III та Камілли, за тисячі кілометрів від Лондону, в передмісті Лос-Анджелеса (США) єдиний син принца Гаррі та Меган Маркл святкував день народження. І тільки зараз стало відомо, що Арчі отримав на своє 4-річчя. 

Про це повідомляє видання Hello.

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Подробиці

Власники одного з магазинів в елітному місті Монтесіто (штат Каліфорнія), де живуть герцоги Сассекські, подарували маленькому принцу велосипед. Це стало відомо завдяки листу-подяки від команди Гаррі та Меган, які вони відправили підприємцям через місяць після дня народження Арчі. 

"Велосипед приніс багато радості, і його найбільше цінує сім’я. Вони попросили, щоб я передав подяку за чудовий сюрприз", — йдеться у листі, яке з’явилось у відкритому доступі. 

Скриншот: Instagram/maddogsbikeshop

Принц Арчі відсвяткував день народження разом зі своєю матір'ю Меган і сестрою принцесою Лілібет у Каліфорнії. Його батько, принц Гаррі був присутній на коронації Чарльза III, після якої одразу ж вирушив до США. Жодних фото та відео з дня народження сина зіркова пара не опублікувала. 

Герцоги Сассекські з дітьми. Фото: Google 

Нагадаємо, раніше ми писали, що герцог Сассекський став першим членом королівської родини за останні 130 років, який дає свідчення в суді. Також ми розповідали, що принц Гаррі планує продати права на екранізацію своїх скандальних мемуарів.

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