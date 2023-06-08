Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Такого не було 130 років: що зробив принц Гаррі arrow

Такого не було 130 років: що зробив принц Гаррі

8 червня 2023 11:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Такого не було 130 років: що зробив принц Гаррі
Герцог Сассекський, принц Гаррі. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У Лондоні (Велика Британія) триває судовий розгляд між принцом Гаррі та медіакомпанією Mirror Group Newspaper Limited. Герцог Сассекський став першим членом королівської родини за останні 130 років, який дає свідчення в суді.

Про це повідомляє видання Minute Mirror.

Читайте також:

Подробиці 

Останній раз член королівської родини давав свідчення 1891 року, що завдало суттєвої репутаційної втрати для монархії. Тоді старший син королеви Вікторії, принц Уельський Альберт, майбутній король Едуард VII, постав перед судом у двох справах.

Перший випадок стосувався давання свідчення у шлюборозлучній справі, а другий — шахрайства під час гри в карти.

Король Едуард VII. Фото: Google

Про сучасну судову справу

Герцог Сассекський звинуватив журналістів у неетичних методах збору новин. За словами принца Гаррі, журналісти зламали його телефон і отримали доступ до його повідомлень, які потім опинялися в новинах. Справа розглядається у Високому суді Лондона. 

Раніше суддя у гучній справі герцога Сассекського, Джастіс Фенкур заявив, що був трохи здивований, дізнавшись, що принц Гаррі не з'явиться в суді у зазначений час.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі звинуватив таблоїди у руйнуванні його стосунків з колишньою дівчиною Челсі Дейві. Також ми розповідали, що принц Гаррі програв суд у важливій справі щодо безпеки його родини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB