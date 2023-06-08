Такого не було 130 років: що зробив принц Гаррі

Герцог Сассекський, принц Гаррі. Фото: Reuters

У Лондоні (Велика Британія) триває судовий розгляд між принцом Гаррі та медіакомпанією Mirror Group Newspaper Limited. Герцог Сассекський став першим членом королівської родини за останні 130 років, який дає свідчення в суді.

Про це повідомляє видання Minute Mirror.

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Подробиці

Останній раз член королівської родини давав свідчення 1891 року, що завдало суттєвої репутаційної втрати для монархії. Тоді старший син королеви Вікторії, принц Уельський Альберт, майбутній король Едуард VII, постав перед судом у двох справах.

Перший випадок стосувався давання свідчення у шлюборозлучній справі, а другий — шахрайства під час гри в карти.

Король Едуард VII. Фото: Google

Про сучасну судову справу

Герцог Сассекський звинуватив журналістів у неетичних методах збору новин. За словами принца Гаррі, журналісти зламали його телефон і отримали доступ до його повідомлень, які потім опинялися в новинах. Справа розглядається у Високому суді Лондона.

Раніше суддя у гучній справі герцога Сассекського, Джастіс Фенкур заявив, що був трохи здивований, дізнавшись, що принц Гаррі не з'явиться в суді у зазначений час.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі звинуватив таблоїди у руйнуванні його стосунків з колишньою дівчиною Челсі Дейві. Також ми розповідали, що принц Гаррі програв суд у важливій справі щодо безпеки його родини.