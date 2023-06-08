Что пообещала Кейт Миддлтон матери 17-летней девушки, которая покончила с собой

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, активно продвигает компанию Shaping Us, в рамках которой отмечает важность психического здоровья детей для их дальнейшей судьбы. В рамках проекта жена принца Уильяма встретилась с женщиной, чья дочь покончила с собой в 17 лет.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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41-летняя Кейт Миддлтон встретилась с Сарой Рентон в регби-клубе Мэйденхед. Дочь женщины, 17-летняя Исси Фиппс, покончила с собой в конце апреля, не справившись с депрессией.

Сара подарила невестке короля Чарльза III серьги в виде звезд, сделанных ее двоюродной сестрой. Рентон отметила, что Кейт пообещала носить это украшение в память об Исси. Принцесса Уэльская была тронута общением с Сарой. Принцесса Уэльская долго разговаривала с ней, а затем крепко обняла женщину.

Кейт Миддлтон обнимает Сару Рэнтон. Фото: Instagram/the_princess__of_wales

Сара тренирует в регби-клубе мальчиков в возрасте до 14 лет. Она рассказала, что Исси также была ярой регбисткой. С четырехлетнего возраста девочка играла за Мэйденхедский RFC, а затем перешла в Reading RFC.

Несколько лет она выступала на уровне графства, а затем попала в сборную Англии U18. Девушка выступала на чемпионате Европы в Виши (Франция) в прошлом году, где ее команда завоевала золотые медали.

Исси Фиппс, которая покончила с собой. Фото: Facebook/Maidenhead RFC

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