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Що пообіцяла Кейт Міддлтон матері 17-річної дівчини, яка наклала на себе руки

8 червня 2023 11:47
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Що пообіцяла Кейт Міддлтон матері 17-річної дівчини, яка наклала на себе руки
Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон, активно просуває компанію Shaping Us, в рамках якої наголошує на важливості психічного здоров'я дітей для їхньої подальшої долі. В рамках проєкту дружина принца Вільяма зустрілась з жінкою, чия донька наклала на себе руки в 17 років. 

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Подробиці 

41-річна Кейт Міддлтон зустрілась із Сарою Рентон у регбі-клубі Мейденгед. Донька жінки, 17-річна Іссі Фіппс, наклала на себе руки наприкінці квітня, не впоравшись з депресією.

Сара подарувала невістці короля Чарльза III сережки у вигляді зірок, які зробила її двоюрідна сестра. Рентон зазначила, що Кейт пообіцяла носити цю прикрасу на згадку про Іссі. Принцеса Уельська була зворушена спілкуванням з Сарою. Принцеса Уельська довго розмовляла з нею, а потім міцно обійняла жінку.

Кейт Міддлтон обіймає Сару Рентон. Фото: Instagram/the_princess__of_wales

Сара тренує у регбі-клубі хлопчиків віком до 14 років. Вона розповіла, що Іссі також була затятою регбісткою. З чотирирічного віку дівчинка грала за Мейденгедський RFC, а потім перейшла до Reading RFC.

Декілька років вона виступала на рівні графства, а потім потрапила до збірної Англії U18. Дівчина виступала на чемпіонаті Європи у Віші (Франція) минулого року, де її команда здобула золоті медалі.

Іссі Фіппс, яка наклала на себе руки. Фото: Facebook/Maidenhead RFC

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