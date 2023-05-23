Что делать с "хорошими россиянами" и какой шоу-бизнес сейчас: размышления Влада Дарвина

Певец и композитор Влад Дарвин. Фото: Instagram/darwinvlad

Во время полномасштабной войны отношения украинцев к так называемым "хорошим россиянам" разделились. Как и к артистам, выступавшим в РФ до 24 февраля 2022 года, а затем вернувшихся на Родину.

Свои мнения на этот счет в Instagram высказал певец и композитор Влад Дарвин.

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36-летний певец отметил, что видит двойные стандарты в креативной индустрии Украины в 2023 году. Для примера он привел режиссера Олега Боднарчука, который ставил номер для группы TVORCHI на песенном конкурсе "Евровидение-2023". После 2014-го он сотрудничал с россиянами, делал музыкальные премии и ставил шоу одиозной Ани Лорак.

Также Дарвин упомянул об артистах, певших на русском языке в Киеве в разгар войны 2022 года. И подытожил примеры скандалом вокруг Светланы Лободы, концерт которой, запланированный в августе в Киеве, планируют сорвать немало украинцев и военных.

"Я не могу понять креативное сообщество (если такое вообще существует) и его требования. Нам наконец-то нужно определиться с правилами. Эти правила должны касаться всей индустрии — не только артистов, но и режиссеров, продюсеров, саундпродюсеров и даже колористов видео. Оказывается, 14 месяцев войны недостаточно, чтобы расставить все точки над "і". Если прощать всех, кто избрал сторону Украины, то делать это справедливо ко всем и по единым критериям", — отметил Дарвин.

Относительно российских артистов, поддерживающих Украину, у композитора есть четкая позиция.

"Если считаем российское общество врагом, то до конца войны исключений быть тоже не может. Ни Алла Пугачева, ни Максим Галкин, ни Макаревич, ни кто-либо ассоциирующий себя с Россией не может быть другом Украины. По крайней мере, до завершения войны. Самые надежные формулы должны быть самыми простыми", — подытожил Влад Дарвин.

Напомним, ранее мы писали, что защитник Украины, рэпер Ярмак разоблачил певицу Светлану Лободу на лжи по поводу благотворительного концерта в столице. Также мы рассказывали, что поездка в Европу закончилась для шоумена Тимура Мирошниченко огромным штрафом и проблемами на границе.