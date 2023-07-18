Светлана Лобода презентовала новую песню – реакция украинцев

"Что за конвульсии?": Светлана Лобода вызвала у украинцев неприятные эмоции
Известная украинская исполнительница и заслуженная артистка страны Светлана Лобода представила новую песню, которую недавно выпустила. Популярная артистка показала, как танцует под свой новый трек в Днепре, и получила разные комментарии от своих подписчиков.
Соответствующим видеороликом Светлана Лобода поделилась на своей странице в Instagram.
Всем известно, что украинская артистка долгое время жила и строила свою карьеру в России. Впрочем, во время войны Светлана вспомнила родную страну и вдруг начала писать даже песни на украинском языке, что не очень оценила украинская публика.
Но Светлана Лобода продолжает писать по-украински и в этот раз презентовала свой новый трек. Артистка показала себя во время танцев под песню в Днепре.
"Мои SPOGADY в дорогах и путешествиях, в рассветах и закатах солнца, в небе и в музыке. Спасибо за вдохновение, Днепр", — написала Светлана Лобода.
Но пользователи сети и подписчики украинской исполнительницы не смогли пройти мимо, чтобы не обсудить эту песню. Люди начали делиться мыслями о новом треке Светланы Лободы и оставлять свои комментарии под ее новым видеороликом.
- Как-то уже не актуально ее творчество.
- Кто создал этот убл*дский язык, на фоне которого даже самые "элитные" выглядят и звучат убого?
- Что за конвульсии? Как неприятно слышать сочетание этого голоса и украинского языка.
- Это не только хит. Это смена музыки. Это уже европейская музыка с кучей других стилей. Это классно, клипы стали простыми, потому что пока не ясна аудитория.
Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Светлана Лобода высказалась о своем скандальном выступлении в Харькове.
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