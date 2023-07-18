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"Что за конвульсии?": Светлана Лобода вызвала у украинцев неприятные эмоции

18 июля 2023 11:13
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Светлана Лобода презентовала новую песню – реакция украинцев
Украинская певица Светлана Лобода во время своего выступления с песней "Градус 100". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская исполнительница и заслуженная артистка страны Светлана Лобода представила новую песню, которую недавно выпустила. Популярная артистка показала, как танцует под свой новый трек в Днепре, и получила разные комментарии от своих подписчиков.

Соответствующим видеороликом Светлана Лобода поделилась на своей странице в Instagram.

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Всем известно, что украинская артистка долгое время жила и строила свою карьеру в России. Впрочем, во время войны Светлана вспомнила родную страну и вдруг начала писать даже песни на украинском языке, что не очень оценила украинская публика.

Но Светлана Лобода продолжает писать по-украински и в этот раз презентовала свой новый трек. Артистка показала себя во время танцев под песню в Днепре.

"Мои SPOGADY в дорогах и путешествиях, в рассветах и закатах солнца, в небе и в музыке. Спасибо за вдохновение, Днепр", — написала Светлана Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

Но пользователи сети и подписчики украинской исполнительницы не смогли пройти мимо, чтобы не обсудить эту песню. Люди начали делиться мыслями о новом треке Светланы Лободы и оставлять свои комментарии под ее новым видеороликом.

  • Как-то уже не актуально ее творчество.
  • Кто создал этот убл*дский язык, на фоне которого даже самые "элитные" выглядят и звучат убого?
  • Что за конвульсии? Как неприятно слышать сочетание этого голоса и украинского языка.
  • Это не только хит. Это смена музыки. Это уже европейская музыка с кучей других стилей. Это классно, клипы стали простыми, потому что пока не ясна аудитория.
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Светлана Лобода высказалась о своем скандальном выступлении в Харькове.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Светлана Лобода унизила молодую харьковчанку на своем выступлении.

Также мы сообщали, что украинская знаменитость Светлана Лобода показала эмоциональное выступление в поддержку Украины.

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