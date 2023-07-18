Світлана Лобода презентувала нову пісню – реакція українців

Українська співачка Світлана Лобода під час свого виступу з піснею "Градус 100". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська виконавиця та заслужена артистка країни Світлана Лобода презентувала нову пісню, яку нещодавно випустила. Популярна артистка показала, як вона танцює під свій новий трек у Дніпрі, та отримала різні коментарі від своїх підписників.

Відповідним відеороликом Світлана Лобода поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Усім відомо, що українська артистка довгий час жила та будувала свою кар’єру в Росії. Втім, під час війни Світлана згадала про рідну країну та раптом почала писати навіть пісні українською мовою, що не дуже оцінила українська публіка.

Але Світлана Лобода продовжує писати українською та цього разу презентувала свій новий трек. Артистка показала себе під час танців під пісню у Дніпрі.

"Мої SPOGADY в дорогах і подорожах, у світанках і заходах сонця, в небі і в музиці. Дякую за натхення, Дніпро", — написала Світлана Лобода.

Але користувачі мережі та підписники української виконавиці не змогли пройти повз, щоб не обговорити цю пісню. Люди почали ділитися думкам стосовно нового треку Світлани Лободи та залишати свої коментарі під її новим відеороликом.

Якось вже не актуальна її творчість.

Хто створив цю убл*дську мову, на тлі якої навіть "найелітніші" виглядають і звучать убого?

Що за конвульсії? Як неприємно чути поєднання цього голосу та української мови.

Це не тільки хіт. Це зміна музики. Це вже європейська музика з купою інших стилів. Це класно, кліпи стали простими, бо поки не зрозуміла аудиторія.

Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Світлана Лобода висловилася про свій скандальний виступ у Харкові.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Світлана Лобода принизила молоду харків’янку під час свого виступу.

Також ми повідомляли про те, що українська знаменитість Світлана Лобода показала емоційний виступ на підтримку України.