Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Що за конвульсії?": Світлана Лобода викликала в українців неприємні емоції arrow

"Що за конвульсії?": Світлана Лобода викликала в українців неприємні емоції

18 липня 2023 11:13
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Світлана Лобода презентувала нову пісню – реакція українців
Українська співачка Світлана Лобода під час свого виступу з піснею "Градус 100". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська виконавиця та заслужена артистка країни Світлана Лобода презентувала нову пісню, яку нещодавно випустила. Популярна артистка показала, як вона танцює під свій новий трек у Дніпрі, та отримала різні коментарі від своїх підписників.

Відповідним відеороликом Світлана Лобода поділилася на своїй сторінці в Instagram

Читайте також:

Усім відомо, що українська артистка довгий час жила та будувала свою кар’єру в Росії. Втім, під час війни Світлана згадала про рідну країну та раптом почала писати навіть пісні українською мовою, що не дуже оцінила українська публіка.

Але Світлана Лобода продовжує писати українською та цього разу презентувала свій новий трек. Артистка показала себе під час танців під пісню у Дніпрі. 

"Мої SPOGADY в дорогах і подорожах, у світанках і заходах сонця, в небі і в музиці. Дякую за натхення, Дніпро", — написала Світлана Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Але користувачі мережі та підписники української виконавиці не змогли пройти повз, щоб не обговорити цю пісню. Люди почали ділитися думкам стосовно нового треку Світлани Лободи та залишати свої коментарі під її новим відеороликом.

  • Якось вже не актуальна її творчість.
  • Хто створив цю убл*дську мову, на тлі якої навіть "найелітніші" виглядають і звучать убого?
  • Що за конвульсії? Як неприємно чути поєднання цього голосу та української мови.
  • Це не тільки хіт. Це зміна музики. Це вже європейська музика з купою інших стилів. Це класно, кліпи стали простими, бо поки не зрозуміла аудиторія.
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Світлана Лобода висловилася про свій скандальний виступ у Харкові. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Світлана Лобода принизила молоду харків’янку під час свого виступу. 

Також ми повідомляли про те, що українська знаменитість Світлана Лобода показала емоційний виступ на підтримку України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз