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"Что за трэш?": известный украинский шоумен провел вечеринку с гостями-россиянами

16 июня 2023 14:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Что за трэш?": известный украинский шоумен провел вечеринку с гостями-россиянами
Ведущий дня рождения. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Популярный шоумен Владимир Остапук оказался в эпицентре скандала. Он прилетел с 22-летней супругой на остров Миконос (Греция), чтобы провести день рождения. Впрочем, оказалось, что именинница вроде как еще замужем за российским бизнесменом. На вечеринку в Греции Остапчук развлекал гостей, среди которых были граждане страны-террориста.

Об этом сообщает Telegram канал "Культурна Прачечна".

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Подробности

Именинница, Юлия Буряк, еще до полномасштабной войны переехала в Москву и вышла замуж за бизнесмена Леонида Арапова, который в 2021-м на ее 30-летие устроил вечеринку в Турции с пропутинскими звездами: блогершей Ксенией Собчак, актером Игорем Верником, певцом Григорией Лепсом, группой "Ленинград" и другими "звездами".

Кто гулял на этот раз на Миконосе неизвестно, потому что именинница просила не выкладывать сториз. Впрочем, некоторые пользователи Instagram не удержались и опубликовали видео, на котором Остапчук на русском языке развлекал гостей. По информации "Культурной Прачечной", среди гостей россияне точно были — на видео можно увидеть известную московскую светскую львицу Анну Ивченко.

Владимир Остапчук на Миконосе. Скриншот: Telegram/Kulturnaya_Prachechnaya

В комментарии Telegram канала Остапчук подтвердил, что вел день рождения Буряк, но не знал о российском олигархе и гостях из РФ на празднике. По словам ведущего, коммуникацию с заказчиками вел менеджер.

"Во-первых, заказчик — украинка, из Одессы. Ее муж — тоже украинец. Кроме этого, организаторы сообщали, что они, как и гости, донатят миллионы на нашу армию. Я знаю, что бывший муж Буряк из России, но она давно развелась с ним и не была в РФ с момента начала полномасштабного вторжения. Праздник проводил на украино-российском, потому что были гости из Грузии. Если бы я знал перед событием, что там будет кто-то из россиян, я бы не взял эту работу", — заявил Остапчук "Культурной Прачечной".

Также в сети появились скрины с переписки шоумена и его менеджера. Скорее всего, Остапчук его уволит.

Скриншот: Telegram/Kulturnaya_Prachechnaya
Скриншот: Telegram/Kulturnaya_Prachechnaya

Напомним, ранее мы писали, что россияне подставили украинского певца Никиту Алексеева (Alekseev). Также мы рассказывали, что молодая жена Остапчука потеряла сознание в Греции.

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