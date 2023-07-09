Что сейчас смотрят украинцы на Netflix: ТОП-10 фильмов и сериалов

Подписчики платформы Netflix. Фото: Google

Стриминговая компания Netflix обнародовала очередной недельный отчет популярнейших фильмов и сериалов, которые смотрели на платформе украинцы. Интересно, что в пятерке находятся ленты украинского производства.

Новини.LIVE расскажет, что именно сейчас смотрят в нашей стране на Netflix.

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Топ-фильмов в Украине

Самым популярным в украинском сегменте Netflix стал боевик "Эвакуация 2" режиссера Сэма Гаргрейва, снятого по мотивам комикса Ciudad. Главную роль сыграл бывший муж американской певицы Майли Сайрус, австралийский актер Крис Хемсворт. Также среди каста фильма есть и украино-французская актриса Ольга Куриленко. Сюжет фильма рассказывает о наемнике Тайлере Рейке, который получает одну из самых опасных задач в своей карьере.

Третью строчку в недельном рейтинге занимает украинский фильм "Люксембург, Люксембург" режиссера Антонио Лукича, в котором главные роли сыграли Амил и Рамил Насировы из рэп-группы "Курган и Agregat".

В ТОП-5 попала и картина "Памфир" режиссера и сценариста Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Мировая премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале. Фильм показали в программе "Двухеженедельник режиссера". После этого "Памфир" отобрали в программы более 40 фестивалей из 25 стран мира.

События фильма разворачиваются на Буковине накануне Маланки — карнавала с переодеванием в животных и фольклорных персонажей, который отмечают вечером перед старым Новым годом. Главный герой — гастарбайтер и семьянин из маленькой деревни на границе с Румынией, который вынужден вернуться к контрабанде, чтобы спасти сына.

Также сейчас украинцы активно смотрят романтическую комедию "Безупречная находка" и испанскую драму "Сквозь мое окно: Разделенные морем", которые также попали в ТОП-5.

Топ-сериалов в Украине

Среди телешоу по просмотрам в нашей стране лидирует третий сезон "Ведьмака", ставший последним для 40-летнего английского актера Генри Кавелла. На фоне ажиотажа вокруг сериала в ТОП-5 попали первый и второй сезоны.

Второе место среди сериалов занял шестой сезон британского научно-фантастического шоу "Черное зеркало". Также среди украинцев популярен новый сериал Netflix "Гламур", одну из главных ролей в котором сыграла британская актриса Ким Кетролл, более известная благодаря героине Саманте в сериале "Секс в большом городе".

Новое шоу рассказывает о начинающем блогере Марко, который устраивается на работу мечты в косметической компании и начинает путь самопознания на фоне рабочего хаоса и романтических проблем.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы, кроме седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, в главной роли вышли на этой неделе в украинский прокат.

Также мы рассказывали, как "девушка Бонда" Ольга Куриленко позировала на премьере Netflix с Крисом Хемсвортом.