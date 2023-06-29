Зірки "Гри престолів" та "Секретних матеріалів" з'являться в новому шоу Netflix

Шанувальники стрімінгової платформи Netflix. Фото: Google

Стрімінгова платформа Netflix підготувала новий сюрприз для своїх підписників. У новому серіалі з’являться акторки Джилліан Андерсон ("Секретні матеріали") та Ліна Гейді (королева-регент Серсі Ланністер з "Гри престолів").

Про це повідомляє видання Deadline.

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54-річна Джилліан Андерсон зіграє в новому шоу The Abandons Констанс — жінку з багатої родини, яка успадкувала, а потім подвоїла статки свого чоловіка. Її чарівність та водночас жорстокість залучили до неї низку політичних союзників.

Ліна Гейді зіграє побожну ірландку Фіону, яка, не маючи своїх дітей, виховує чотирьох сиріт.

Ліна Гейді в серіалі "Гра престолів". Фото: Google

Події майбутнього серіалу розгорнуться на півночі США в середині позаминулого століття. В основі історії — сім'ї, які намагаються зберегти свої землі в умовах, коли корумповані можновладці намагаються витіснити їх з рідних місць. Місцеві об'єднуються та вступають на стежку війни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Netflix визначились, чи продовжуватимуть вони співпрацю з Меган Маркл та принцом Гаррі. Також ми розповідали, що англійський актор Генрі Кавелл з дівчиною завітав на прем'єру третього сезону серіалу "Відьмак".