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Зірки "Гри престолів" та "Секретних матеріалів" з'являться в новому шоу Netflix

29 червня 2023 14:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірки "Гри престолів" та "Секретних матеріалів" з'являться в новому шоу Netflix
Шанувальники стрімінгової платформи Netflix. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Стрімінгова платформа Netflix підготувала новий сюрприз для своїх підписників. У новому серіалі з’являться акторки Джилліан Андерсон ("Секретні матеріали") та Ліна Гейді (королева-регент Серсі Ланністер з "Гри престолів").

Про це повідомляє видання Deadline.

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54-річна Джилліан Андерсон зіграє в новому шоу The Abandons Констанс — жінку з багатої родини, яка успадкувала, а потім подвоїла статки свого чоловіка. Її чарівність та водночас жорстокість залучили до неї низку політичних союзників.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ліна Гейді зіграє побожну ірландку Фіону, яка, не маючи своїх дітей, виховує чотирьох сиріт. 

Ліна Гейді в серіалі "Гра престолів". Фото: Google

Події майбутнього серіалу розгорнуться на півночі США в середині позаминулого століття. В основі історії — сім'ї, які намагаються зберегти свої землі в умовах, коли корумповані можновладці намагаються витіснити їх з рідних місць. Місцеві об'єднуються та вступають на стежку війни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Netflix визначились, чи продовжуватимуть вони співпрацю з Меган Маркл та принцом Гаррі. Також ми розповідали, що англійський актор Генрі Кавелл з дівчиною завітав на прем'єру третього сезону серіалу "Відьмак".

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