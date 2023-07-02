Что сделала Кейт Миддлтон после скандального интервью Гарри и Меган Маркл

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон. Фото: Google

В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл ошеломили новостью о переезде из Лондона в США и прекращении исполнения своих королевских обязанностей. Позже звездная парочка дала скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри, которое наделало шума в Букингемском дворце. Королевская семья тогда сделала заявление, в создании которого одну из ключевых ролей сыграла супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон.

Об этом сообщает издание People.

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В новой книге "Придворные: Скрытая сила за короной" британская журналистка, писательница Валентина Лоу утверждает, что Кейт Миддлтон настояла на том, чтобы строку "некоторые воспоминания могут отличаться" включили в официальный ответ Букингемского дворца на заявления принца Гарри и Меган Маркл в интервью Опре Уинфри.

Фрагмент из интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри. Фото: Google

После того как герцог и герцогиня Сассекские заявили во время разговора с американской телеведущей в марте 2021 года, что были "беспокойства и разговоры о том, насколько темной" может быть кожа их сына Арчи, когда он родится, Букингемский дворец обнародовал заявление из 61 слова.

В заявлении четко отмечалось, что "некоторые воспоминания могут отличаться" по поводу того, что обсуждалось в интервью. Жена принца Уильяма продвигала эту фразу лично. Что в итоге у нее и вышло.

Напомним, ранее мы писали, что королевская семья обнародовала годовую зарплату принца Уильяма. Также мы рассказывали, что в Netflix определились, будут ли они продолжать сотрудничество с Меган Маркл и Гарри.