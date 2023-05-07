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Что сделала участница от Украины на "Детском Евровидении-2018" на свое 16-летие

7 мая 2023 16:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Что сделала участница от Украины на "Детском Евровидении-2018" на свое 16-летие
Певица Дарина Красновецкая (Darisha). Фото: Instagram/darishamusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 7 мая, свой день рождения отмечает молодая украинская певица Дарина Красновецкая, которая выступает под псевдонимом Darisha. Участнице Украины на конкурсе "Детское Евровидение-2018" исполнилось 16 лет. По этому случаю артистка выпустила новую песню "Під вінницьким дощем".

Она доступна для прослушивания на YouTube-канале Дарины и музыкальных площадках.

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О песне

По словам Darisha, новый трек напомнит всем взрослым о самых ярких моментах их переходного возраста и о первых поцелуях в юности.

"Эта песня — о начале подростковой жизни, о первых чувствах, о чем-то новом, что мы узнаем. И все это я максимально пыталась передать в "Під вінницьким дощем". По-моему, этот трек вызывает только самые теплые и приятные эмоции, поэтому надеюсь, что моим сверстникам, которые сейчас тоже проживают такую же яркую подростковую жизнь, эта песня однозначно отзовется", — прокомментировала премьеру звездная именинница.

Как рассказал автор слов и музыки новой композиции Darisha, певец ADAM, работа над треком продолжалась около одного дня.

"Где-то в середине марта ко мне в студию в Киеве из Винницы приехала Дарина. На самом деле мы хотели работать над другим проектом, но произошли технические неисправности. Тогда я взял гитару и просто начал бренчать. Довольно быстро ко мне пришли строчки: "Ми цілувалися під вінницьким дощем…". Мне так понравилась эта фраза, к тому же Дарина из Винницы. Только за день мы дописали куплеты, и сейчас вы можете слушать трек на всех стриминговых платформах", — подытожил он.

О Дарине Красновецкой

Участница проекта "Голос. Діти" (4 сезон). Дважды побеждала в детском фестивале "Черноморские игры" (2017, 2018). На конкурсе "Детское Евровидение-2018" исполнила песню Say Love и заняла 4 место.

Напомним, ранее мы писали, как певица Настя Каменских отметила свой 36-й день рождения. Также мы рассказывали, что после громкого скандала с россиянами Тина Кароль выпустила новый клип на песню "Мед".

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