Що зробила учасниця від України на "Дитячому Євробаченні-2018" на своє 16-річчя

Співачка Даріна Красновецька (Darisha). Фото: Instagram/darishamusic

Сьогодні, 7 травня, свій день народження святкує молода українська співачка Даріна Красновецька, яка виступає під псевдонімом Darisha. Учасниці від України на конкурсі "Дитяче Євробачення-2018" виповнилось 16 років. З цієї нагоди артистка випустила нову пісню "Під вінницьким дощем".

Вона доступна для прослуховування на YouTube-каналі Дарини та музичних майданчиках.

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Про пісню

За словами Darisha, новий трек нагадає усім дорослим про найяскравіші моменти їхнього перехідного віку та про перші поцілунки в юності.

"Ця пісня — про початок підліткового життя, про перші почуття, про щось нове, що ми дізнаємося. І все це я максимально намагалася передати в "Під вінницьким дощем". Як на мене, цей трек викликає лише найтепліші та найприємніші емоції, тому маю надію, що моїм одноліткам, які зараз теж проживають таке ж яскраве підліткове життя, ця пісня однозначно відгукнеться", — прокоментувала прем’єру зіркова іменинниця.

Як розповів автор слів і музики нової композиції Darisha, співак ADAM, робота над треком тривала близько одного дня.

"Десь у середині березня до мене в студію в Києві з Вінниці приїхала Даріна. Насправді ми хотіли працювати над іншим проєктом, та сталися технічні несправності. Тоді я взяв гітару й просто почав бринькати. Доволі швидко до мене прийшли рядки: "Ми цілувалися під вінницьким дощем…". Мені так сподобалася ця фраза, до того ж Даріна з Вінниці. Лише за день ми дописали куплети, і зараз ви можете слухати трек на всіх стримінгових платформах", — підсумував він.

Про Даріну Красновецьку

Учасниця проєкту "Голос. Діти" (4 сезон). Двічі перемагала у дитячому фестивалі "Чорноморські ігри" (2017, 2018 роки). На конкурсі "Дитяче Євробачення-2018" виконала пісню Say Love та посіла 4 місце.

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