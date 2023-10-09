Щоб більше не жаліли: Аліна Гросу показала ніжності з бойфрендом

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу убеждает поклонников, что отпустила старую любовь. Звезда впервые показала поклонникам своего нового бойфренда.

Видео со свиданию артистка опубликовала в своих социальных сетях.

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После расставания с российским актером Романом Полянским певица не скрывала свою личную жизнь. После выхода песни "Звичка" поклонники бросились жалеть артистку, утверждая, что она тоскует по Роману. Некоторые даже в одном из видео артистки увидели фигуру мужчины, похожего на Полянского.

Певица Алина Гросу сходила на свидание. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Поэтому Гросу поделилась романтическими кадрами с загадочным мужчиной и намекнула, что теперь счастлива в новых отношениях. Алина показала, как мужчина нежно держит ее за руку во время свидания в кафе. Молодой человек ласково гладил ее по щеке, а она смотрела на него влюбленным взглядом.

"Чтобы сильно меня не жалели. А то от каждого коммента "Алина, не плачь" — глаз дергается", — прокомментировала одну из сторис певица.

Ранее Алина Гросу заинтриговала фолловеров пикантным видео, на котором появился обнаженный мужчина в спальной комнате. Поклонники предположили, что, возможно, это ей бывший жених Роман Полянский.

Алина Гросу находится в США. Певица рассказала, что скоро планирует вернуться в Украину. В этом году мама с братом Гросу, Михаилом, навестили ее в день рождения в Лос-Анджелесе.