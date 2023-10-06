Схудла Аліна Гросу порадувала прихильників пікантним образом

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу поділилася з фоловерами кадрами зі свого буденного життя. Зірка також зізналася, що готує сюрприз для прихильників.

Про це стало відомо з соцмереж Гросу.

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На відео, яким поділилася артистка, вона прокидається вранці, одягає топ на голе тіло, проводить час з песиком та заварює каву. Не обійшлося без гарних новин від співачки.

"Я знову блондинка. Я підстриглася. 8 днів до премʼєри. І нових пісень назбиралось мінімум на 1 альбом, може вже на два, та постити мушу раз на місяць, так що знайте, що кожного місяця на цій сторінці мінімум одна премʼєра, сподіваюсь це вам хоч трішки підійме настрій, та думаю, що нові мої пісні підтримають вас у любий момент життя", — прокоментувала артистка.

Прихильники засипали зірку компліментами:

"З блондом тобі краще. А без білизни взагалі ідеально".

"А колись дитячі пісеньки співала, а зараза...ух".

"Підняла настрій", — коментують фоловери.

Співачка Аліна Гросу вирішила повернутися у форму. Скрін: instagram.com/alina_grosu/

Підписники відповіли Гросу. Скрін: instagram.com/alina_grosu/

Також артистка зазначила, що планує схуднути і навіть сіла на КЕТО дієту. На що фанати почали відмовляти її. Та Гросу зазначила, що хоче повернутися у форму і вже навіть схудла на три кілограми.

Раніше Аліна Гросу заінтригувала фоловерів пікантним відео, на якому з'явився оголений чоловік у спальній кімнаті. Прихильники припустили, що, можливо, зірка співає про свого колишнього нареченого Романа Полянського.

Аліна Гросу перебуває у США. Співачка розповіла, що скоро планує повернутися в Україну. Цього року мама з братом Гросу, Михайлом, навідали її на день народження у Лос-Анджелесі.