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В отношении бывшего мужа Кэти Перри начали новое расследование

2 октября 2023 20:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В отношении бывшего мужа Кэти Перри начали новое расследование
Актер Рассел Бренд и певица Кэти Перри. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В отношении британского комика и актера Расселла Бренда начинается второе расследование, связанное с обвинениями в притязаниях. Ранее 48-летнего экс-мужа Кэти Перри уже обвиняли в многочисленных случаях изнасилования

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Кто обвиняет Рассела Бренда

По информации издания, неизвестная женщина обратилась в полицию две недели назад. Причиной послужило якобы неподобающее поведение артиста. Она обвинила Бренда в притязаниях и преследованиях, которым, по ее словам, было место в 2018 году.

В полиции заявили, что информация женщины проверяется. Правоохранители отказались от более подробных комментариев. Дело в том, что женщина неоднократно обращалась в полицию с 2018 по 2022 годы, но никаких действий в связи с этим не предпринималось. По данным BBC, Бренд знает о ней: в 2017 году он обвинил ее в харасменте.

Актер Рассел Бренд. Фото: Google

Ранее полиция Лондона заявила, что начала расследование после ряда заявлений о вероятных откровенных притязаниях Рассела к другим женщинам. Заявления поступили от пяти человек и касались событий, произошедших в период с 2006 по 2013 годы.

Бренд отрицает все обвинения. Он заявил, что обвинения ошибочны и содержат агрессивные нападки, а его отношения всегда были по взаимному согласию.

Напомним, ранее мы писали, что YouTube "наказал" Рассела Бренда, обвиняемого в многочисленных притязаниях. Также мы рассказывали, что экс-муж Кэти Перри обвиняет правительство Великобритании.

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