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Шер продает свой роскошный дворец в Малибу: певица существенно снизила цену

5 апреля 2023 10:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица Шер и ее имение в Малибу (Калифорния, США)
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудские знаменитости активно распродают свою недвижимость в Калифорнии. Так, например, актер Джим Керри выставил на продажу свое имение, в котором прожил 30 лет за 29 миллионов долларов. Куда больше за дворец в Малибу хочет легендарная певица Шер.

Об этом сообщает издание People.

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Подробности

76-летняя певица выставила дом в стиле итальянского Возрождения в Малибу (Калифорния) за 85 миллионов долларов в октябре прошлого года. После того, как на него не нашлось покупателя, недвижимость вернулась на рынок с понижением цены на 10 миллионов долларов.

Дом площадью 1220 квадратных метров с семью спальнями, девятью ванными комнатами расположен на территории в 70 соток земли и окружен теннисным кортом и пейзажным бассейном.

Дворец с видом на Тихий океан может похвастаться невероятными видами из арочных окон. Подъездная аллея также обсажена 40 пальмами. Шер приобрела имение в 1989 году всего за 2 млн 950 тысяч долларов. Сейчас после скидки титулованная певица надеется получить 75 млн долларов.

Впрочем, артистка с юристами и финансистами помнят о налогах. Так что по факту, звезда получит меньше денег на банковский счет, если покупатель найдется.

Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер Брэд Питт продал свое имение в Калифорнии, которым владел и реконструировал в течение почти трех десятилетий. 59-летняя кинозвезда получил от сделки 39 млн долларов, хотя приобрел дом и близлежащую территорию 1994 года за 1,7 млн долларов.

Также мы рассказывали, что американская светская львица, бизнесвумен, звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян" Кайли Дженнер вместе со своим парнем, рэпером Тревисом Скоттом выставили на продажу свое поместье в Беверли-Хиллз. Как и Шер, они снизили цену.

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