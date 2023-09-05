Шер раскрыла секрет своей молодости

Певица Шер. Фото: instagram.com/cher/

Певица Шер раскрыла секреты того, как она сохраняет свой молодой вид в возрасте 77 лет. Певица призналась, что "не может поверить, что ей скоро будет 80".

Об этом пишет Daily Mail.

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Дело в джинсах

Шер сказала, что "никогда не подстрижется коротко и не перестанет носить джинсы".

"Я помню, как мы с моей подругой Полетт говорили о том, когда мы собираемся подстричься и перестать носить джинсы. Я не могу поверить, что когда-нибудь мне исполнится 80. И я все еще буду носить джинсы и я все еще буду носить длинные волосы. Гены в моей семье удивительны", — рассказала артистка.

Недавно Шер разорвала отношения с 37-летним бойфрендом, о котором она сказала, что, возможно, может воссоединиться с ним в будущем.

Шер дважды разведена и имеет 53-летнего сына Чаза Боно от своего покойного бывшего мужа Сонни Боно, скончавшегося в 1998 году в возрасте 62 лет от травм, полученных после удара о дерево во время катания на лыжах.

Позже она была замужем с 1975 по 1978 годы с певцом Греггом Оллманом, умершим в 2017 году в возрасте 69 лет. Шер и Грегг имеют общего сына Элайджу Блу Олмана, 46 лет.

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