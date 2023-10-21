Шэрон Стоун преследует бывший военный

Американская актриса Шэрон Стоун. Фото: Google

Голливудскую актрису Шэрон Стоун более двух лет преследует сталкер, ранее служивший в венгерской армии. Поэтому звезда и ее семья не могут чувствовать себя в безопасности.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на частного детектива Пола Баррези, к которому Стоун обратилась за помощью.

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Бывший спецназовец венгерской армии Сандор Борос сейчас живет в Лондоне. По словам военного, в 1986-м, когда Шэрон было 28 лет, она была его невестой и родила от него сына по имени Джеймс, убитого вскоре после рождения. И именно чтобы узнать обстоятельства смерти ребенка, он и делает отчаянные попытки встретиться со звездой.

"Он не дает ей покоя. Он преследовал ее последние два года, а недавно заявился в дома ее матери, брата и сестры. Он все тщательно спланировал. Его агрессия и страсть усилились", — шокировал заявлением Баррези.

Сталкер Шэрон Стоун, Сандор Борос. Фото: Daily Mail

В одном из последних писем Борос написал актрисе, что его психическое состояние улучшилось. Впрочем, это не останавливает его узнать по его словам правду, которую от него скрывает титулованная актриса.

"Недавно я вернулся из Лос-Анджелеса. Я приходил к твоей маме Дороти, чтобы узнать твой адрес, чтобы мы могли поговорить о той жизни, которая у нас с тобой была. Общался со старшим братом Майклом, но он был груб со мной и хотел вызвать полицию. Пожалуйста, свяжись со мной", — говорится в одном из писем, которое обнародовал Пол Баррези.

Юридически, Шэрон может добиться запретного ордера. Ранее она уже таким образом защитилась от другого сталкера, итальянца Агостино Помато. Тот утверждал, что специально приехал из Италии, чтобы пожениться со звездой. После того как мужчина попал в психбольницу, он некоторое время продолжал писать Шэрон письма.

Напомним, ранее мы писали, кто преследует певицу Злату Огневич. Также мы рассказывали о знаменитостях, которые становились жертвами сталкеров.