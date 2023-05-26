Шэрон Стоун ошеломила стройной фигурой в бикини

Актриса Шэрон Стоун. Фото: https://www.instagram.com/sharonstone/

65-летняя актриса Шэрон Стоун порадовала поклонников гламурным фото. Звезда в бикини устроила фотосессию у зеркала.

Фото в горячем образе поделилось в своем Instagram.

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"Готова к лету", - подписала фотографию актриса.

Поддерживать себя в отличной физической форме Стоун помогают спорт и правильное питание.

"Мой любимый завтрак – это арбуз с сыром фета и мятой, заправленный оливковым маслом, солью и перцем. Так же обожаю тост с травяным чаем", – рассказала в свое время звезда.

А еще актриса любит спорт и медитацию.

"Я люблю плавать, это лучшая спортивная тренировка для меня. Люблю делать планку, особенно, когда устраиваю соревнования со своими сыновьями, они могут стоят в планке полчаса. Когда плохо чувствую себя, принимаю горячие ванны, обычно в качестве лекарства использую травы и чаи. Осторожна с тем, что употребляю», – поделилась Стоун и добавила, что спит не менее 8 часов.

Напомним, Эмили Ратаковски отправилась на отдых в Бразилию. Звезда не теряла времени зря: нежилась на пляже и позировала в откровенных фотосессиях.

Ранее стало известно, что блогер и экс-жена ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова продолжает отдыхать в Майами. Инфлюэнсер нежится под пальмами и делает фотосессии в бикини.