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Шэрон Стоун ошеломила стройной фигурой в бикини

26 мая 2023 14:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Шэрон Стоун ошеломила стройной фигурой в бикини
Актриса Шэрон Стоун. Фото: https://www.instagram.com/sharonstone/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

65-летняя актриса Шэрон Стоун порадовала поклонников гламурным фото. Звезда в бикини устроила фотосессию у зеркала.

Фото в горячем образе поделилось в своем Instagram.

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В своем имении в Беверли Гиллз Стоун позировала в купальнике D&G и темных очках.

"Готова к лету", - подписала фотографию актриса.

Поддерживать себя в отличной физической форме Стоун помогают спорт и правильное питание.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Мой любимый завтрак – это арбуз с сыром фета и мятой, заправленный оливковым маслом, солью и перцем. Так же обожаю тост с травяным чаем", – рассказала в свое время звезда.

А еще актриса любит спорт и медитацию.

"Я люблю плавать, это лучшая спортивная тренировка для меня. Люблю делать планку, особенно, когда устраиваю соревнования со своими сыновьями, они могут стоят в планке полчаса. Когда плохо чувствую себя, принимаю горячие ванны, обычно в качестве лекарства использую травы и чаи. Осторожна с тем, что употребляю», – поделилась Стоун и добавила, что спит не менее 8 часов.

Напомним, Эмили Ратаковски отправилась на отдых в Бразилию. Звезда не теряла времени зря: нежилась на пляже и позировала в откровенных фотосессиях.

Ранее стало известно, что блогер и экс-жена ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова продолжает отдыхать в Майами. Инфлюэнсер нежится под пальмами и делает фотосессии в бикини.

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