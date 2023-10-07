Шэрон Стоун в нижнем украсила обложку глянца

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Шэрон Стоун поделилась в социальных сетях обложкой свежего номера британского журнала Puss Puss. Глянцевое издание для людей, которые любят кошек.

Фото актриса опубликовала фото в своем Instagram.

Читайте также:

Соблазнительная фотосессия голливудской звезды

Звезда "Основного инстинкта" предстала перед камерой в образе, который ей подобрал стилист Пэрис Либби. Актриса позировала в облегающей джинсовой рубашке с глубоким декольте и трусах, надетых поверх колготок в сетку.

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Недавно Шэрон рассказала, что помогает ей держать себя в форме и не допустить повторения инсульта. По словам звезды, раньше она мало говорила о пережитом, но сейчас все изменилось.

"Долгое время я хотела делать вид, что со мной все в порядке. Мне нужно восемь часов непрерывного сна, чтобы лекарства подействовали и у меня не было приступов", — призналась Стоун.

По словам звезды, сейчас у нее инвалидность, поэтому ее редко приглашают на съемки.

Актриса говорит, что сначала после инсульта она заикалась, плохо видела, и у нее часто случались провалы в памяти. Чтобы восстановиться, ей понадобилось семь лет.

Ранее актриса Шэрон Стоун рассказала, как в 2001 году пережила инсульт. Это навсегда изменило ее жизнь.

Актриса Сальма Хайек порадовала поклонников новым откровенным контентом.