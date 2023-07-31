Зривали одяг та виривали волосся: Шерон Стоун розповіла про нестримних фанатів
Акторка Шерон Стоун згадала, як її життя змінилося миттєво після виходу трилера "Основний інстинкт". Після виходу фільму в 1992 році актриса була вражена славою, яка, за її словами, змусила шанувальників кидатися на її автомобіль, коли вона зупинялася на червоне світло.
Про це пише Daily Mail.
Фанатське божевілля
Акторка пригадує, як після прем'єри фанати буквально атакували її авто. Навіть смертельна небезпека не лякала нав'язливих прихильників.
"У п’ятницю, коли цей фільм вийшов на екрани, я була ніким. А у вівторок я поїхала за окулярами на своєму маленькому BMW. Я зупинилася на світлофорі, і всі почали дертися на моє авто", — пригадує зірка.
Коли світло загорялося зеленим, а інші автомобілі сигналили їй, щоб вона рухалася, вона пригадала, як подумала: "Чи це законно їздити, коли люди на даху авто?"
Володарка "Золотого глобуса" сказала, що шанувальники стали більш агресивними, і вона благала їх не "зривати бампер" та дзеркала з її машини.
Також вона розповіла, що просила їх не "зривати одяг" з неї і "не виривати" її волосся.
Раніше у її мемуарах Стоун стверджувала, що її обманом залучили до "сцени допиту" з "Основного інстинкту", де вона розсунула ноги.
Стоун стверджувала, що режисер Пол Верховен збрехав їй і сказав, що "ми нічого не бачимо", і сказав їй зняти білизну, оскільки вона "відбиває світло".
У 2019 році актриса зареєструвалася на сайті знайомств Bumble, але її заблокували, оскільки всі вважали, що це не вона.
У 2021 році Стоун зізналася, що була одержима своєю кар’єрою — бути актрисою було для неї "всім", але їй гірко зараз від того, що з цього вийшло.
"Я часто була сама на знімальному майданчику із сотнями чоловіків. І не тільки сама, але іноді й оголена", — згадувала вона.
Раніше, акторка Шерон Стоун розповіла, як у 2001 році пережила інсульт. Це назавжди змінило її життя.
Акторка Сальма Гайєк порадувала прихильників новим відвертим контентом. Зірка подякувала фоловерам за їхню підтримку.