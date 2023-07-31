Зривали одяг та виривали волосся: Шерон Стоун розповіла про нестримних фанатів

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Акторка Шерон Стоун згадала, як її життя змінилося миттєво після виходу трилера "Основний інстинкт". Після виходу фільму в 1992 році актриса була вражена славою, яка, за її словами, змусила шанувальників кидатися на її автомобіль, коли вона зупинялася на червоне світло.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Фанатське божевілля

Акторка пригадує, як після прем'єри фанати буквально атакували її авто. Навіть смертельна небезпека не лякала нав'язливих прихильників.

"У п’ятницю, коли цей фільм вийшов на екрани, я була ніким. А у вівторок я поїхала за окулярами на своєму маленькому BMW. Я зупинилася на світлофорі, і всі почали дертися на моє авто", — пригадує зірка.

Коли світло загорялося зеленим, а інші автомобілі сигналили їй, щоб вона рухалася, вона пригадала, як подумала: "Чи це законно їздити, коли люди на даху авто?"

Володарка "Золотого глобуса" сказала, що шанувальники стали більш агресивними, і вона благала їх не "зривати бампер" та дзеркала з її машини.

Також вона розповіла, що просила їх не "зривати одяг" з неї і "не виривати" її волосся.

Раніше у її мемуарах Стоун стверджувала, що її обманом залучили до "сцени допиту" з "Основного інстинкту", де вона розсунула ноги.

Стоун стверджувала, що режисер Пол Верховен збрехав їй і сказав, що "ми нічого не бачимо", і сказав їй зняти білизну, оскільки вона "відбиває світло".

У 2019 році актриса зареєструвалася на сайті знайомств Bumble, але її заблокували, оскільки всі вважали, що це не вона.

У 2021 році Стоун зізналася, що була одержима своєю кар’єрою — бути актрисою було для неї "всім", але їй гірко зараз від того, що з цього вийшло.

"Я часто була сама на знімальному майданчику із сотнями чоловіків. І не тільки сама, але іноді й оголена", — згадувала вона.

Раніше, акторка Шерон Стоун розповіла, як у 2001 році пережила інсульт. Це назавжди змінило її життя.

Акторка Сальма Гайєк порадувала прихильників новим відвертим контентом. Зірка подякувала фоловерам за їхню підтримку.