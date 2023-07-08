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Шэрон Стоун во всей красе продемонстрировала стройную фигуру на собственной кухне

8 июля 2023 18:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Шэрон Стоун во всей красе продемонстрировала стройную фигуру на собственной кухне.
Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Шэрон Стоун на вопрос, как ей удается держать себя в отличной форме, всегда отвечает, что все дело в спорте и здоровом питании. Звезда недавно не только показала свою стройную фигуру, но и содержание холодильника, в котором действительно лишь здоровые продукты.

Фотографию из собственной кухни актриса опубликовала в своем Intagram.

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Здоровая еда, йога и пилатес

Шэрон Стоун поделилась со своими более чем тремя миллионами фолловеров "горячей" фотографией, на которой позирует в купальнике на фоне своего открытого холодильника. Поклонники не только отметили хорошую физическую форму Стоун, но и прокомментировали ее гастро-предпочтения. На полках звезды внимательные подписчики заметили молоко, сок, фрукты и сироп.

По словам Шэрон Стоун, она занимается спортом 4-5 раз в неделю, чередет пилатес, растяжку, силовые упражнения, йогу и танцы.

 

Актриса Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

"Каждый раз делаю что-то иначе, в зависимости от того, какие места хочу улучшить", — сказала Стоун в одном из интервью.

А еще актриса любит спорт и медитацию.

"Я обожаю плавать, это лучшая спортивная тренировка для меня. Люблю делать планку, особенно, когда устраиваю соревнования со своими сыновьями, они могут стоят в планке полчаса. Когда плохо себя чувствую, принимаю горячие ванны, обычно в качестве лекарства использую травы и чаи. Осторожна с тем, что употребляю", — поделилась Стоун и добавила, что спит не менее 8 часов.

Ранее актриса Шэрон Стоун рассказала, как в 2001 году пережила инсульт. Это навсегда изменило ее жизнь.

Актриса Сальма Хайек порадовала поклонников новым откровенным контентом. Звезда поблагодарила фолловеров за их поддержку.

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