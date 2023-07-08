Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Шерон Стоун у всій красі продемонструвала струнку фігуру на власній кухні arrow

Шерон Стоун у всій красі продемонструвала струнку фігуру на власній кухні

8 липня 2023 18:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Шерон Стоун у всій красі продемонструвала струнку фігуру на власній кухні
Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Шерон Стоун на запитання, як їй вдається тримати себе у відмінній формі, завжди відповідає, що вся справа у спорті та здоровому харчуванні. Зірка нещодавно показала не тільки свою струнку фігуру, а і зміст холодильника, в якому дійсно лише  здорові продукти.

Світлину з власної кухні акторка опублікувала у своєму Intagram.

Читайте також:

Здорова їжа, йога та пілатес

Шерон Стоун поділилася зі своїми більш ніж трьома мільйонами фоловерів "гарячою" світлиною, на якій позує у купальнику на тлі свого розчиненого холодильника. Прихильники не тільки зазначили гарну фізичну форму Стоун, а і прокоментували її харчові вподобання. На полицях у зірки уважні підписники помітили молоко, сік, фрукти та сироп.

За словами Шерон Стоун, вона займається спортом 4-5 разів на тиждень, по черзі пілатесом, розтяжкою, силовими вправами, йогою та танцями.

 

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

"Кожного разу я роблю щось інакше, залежно від того, які місця хочу вдосконалити", — сказала Стоун в одному з інтерв'ю.

А ще акторка полюбляє спорт та медитації.

"Я обожнюю плавати, це краще спортивне тренування для мене. Люблю робити планку, особливо коли влаштовую змагання зі своїми синами, вони можуть стояти у планці пів години. Коли погано почуваюся, приймаю гарячі ванни, зазвичай у якості ліків використовую трави та чаї. Дуже обережна з тим, що вживаю", — поділилась Стоун і додала, що спить не менше 8 годин.

Раніше, акторка Шерон Стоун розповіла, як у 2001 році пережила інсульт. Це назавжди змінило її життя.

Акторка Сальма Гайєк порадувала прихильників новим відвертим контентом. Зірка подякувала фоловерам за їхню підтримку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз