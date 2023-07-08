Шерон Стоун у всій красі продемонструвала струнку фігуру на власній кухні

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Акторка Шерон Стоун на запитання, як їй вдається тримати себе у відмінній формі, завжди відповідає, що вся справа у спорті та здоровому харчуванні. Зірка нещодавно показала не тільки свою струнку фігуру, а і зміст холодильника, в якому дійсно лише здорові продукти.

Світлину з власної кухні акторка опублікувала у своєму Intagram.

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Шерон Стоун поділилася зі своїми більш ніж трьома мільйонами фоловерів "гарячою" світлиною, на якій позує у купальнику на тлі свого розчиненого холодильника. Прихильники не тільки зазначили гарну фізичну форму Стоун, а і прокоментували її харчові вподобання. На полицях у зірки уважні підписники помітили молоко, сік, фрукти та сироп.

За словами Шерон Стоун, вона займається спортом 4-5 разів на тиждень, по черзі пілатесом, розтяжкою, силовими вправами, йогою та танцями.

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

"Кожного разу я роблю щось інакше, залежно від того, які місця хочу вдосконалити", — сказала Стоун в одному з інтерв'ю.

А ще акторка полюбляє спорт та медитації.

"Я обожнюю плавати, це краще спортивне тренування для мене. Люблю робити планку, особливо коли влаштовую змагання зі своїми синами, вони можуть стояти у планці пів години. Коли погано почуваюся, приймаю гарячі ванни, зазвичай у якості ліків використовую трави та чаї. Дуже обережна з тим, що вживаю", — поділилась Стоун і додала, що спить не менше 8 годин.

Раніше, акторка Шерон Стоун розповіла, як у 2001 році пережила інсульт. Це назавжди змінило її життя.

Акторка Сальма Гайєк порадувала прихильників новим відвертим контентом. Зірка подякувала фоловерам за їхню підтримку.