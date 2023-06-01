Шестизначная сумма: сколько потратили создатели новой Русалочки на волосы героини

Главная героиня фильма "Русалочка". Фото: Google

На прошлой неделе студия Disney представила в кинотеатрах семейный приключенческий мюзикл "Русалочка" с Холли Бейли в главной роли. Создатели фильма раскрыли интересные подробности создания образа ее героини.

Об этом пишет издание Page Six.

Читайте также:

Волосы на сотни тысяч долларов

Камилла Френд раньше работала над фильмом "Черная пантера: Ваканда навсегда". Также у нее номинация на премию "Оскар". И именно Камилла отвечала за волосы Ариэль, которую сыграла Бейли.

Стилист хотела сохранить длинные локоны Холли естественными и здоровыми, воспроизводя знаменитые рыжие волосы морской принцессы.

"Я знала, что парик просто не подойдет. Волосы Холли к талии более 50 сантиметров. И одеть ее в парик выглядело бы безумно", — призналась Френд.

Актриса Холли Бейли. Фото: Reuters

По ее словам, во время съемок мюзикла только на волосы она с командой потратила не менее 150 тысяч долларов. Ежедневно процесс занимал много времени.

Френд изменила цвет, взяв три оттенка рыжих волос на заказ и накрутила их вокруг локонов, смешав с кератином. Затем она добавляла распущенные волосы, чтобы они имитировали плавание в подводных сценах.

Героиня Ариэль в фильме "Русалочка". Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, Холли Бейли приняла участие в новой фотосессии испанской редакции глянца Glamour. Также мы рассказывали, как прошла звездная премьера мюзикла "Русалочка", который является экранизацией вышедшего на экраны 1989 года одноименного мультфильма студии Disney.