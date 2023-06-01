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Шестизначная сумма: сколько потратили создатели новой Русалочки на волосы героини

1 июня 2023 21:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Шестизначная сумма: сколько потратили создатели новой Русалочки на волосы героини
Главная героиня фильма "Русалочка". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На прошлой неделе студия Disney представила в кинотеатрах семейный приключенческий мюзикл "Русалочка" с Холли Бейли в главной роли. Создатели фильма раскрыли интересные подробности создания образа ее героини.

Об этом пишет издание Page Six.

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Камилла Френд раньше работала над фильмом "Черная пантера: Ваканда навсегда". Также у нее номинация на премию "Оскар". И именно Камилла отвечала за волосы Ариэль, которую сыграла Бейли.

Стилист хотела сохранить длинные локоны Холли естественными и здоровыми, воспроизводя знаменитые рыжие волосы морской принцессы.

"Я знала, что парик просто не подойдет. Волосы Холли к талии более 50 сантиметров. И одеть ее в парик выглядело бы безумно", — призналась Френд.

Актриса Холли Бейли. Фото: Reuters

По ее словам, во время съемок мюзикла только на волосы она с командой потратила не менее 150 тысяч долларов. Ежедневно процесс занимал много времени.

Френд изменила цвет, взяв три оттенка рыжих волос на заказ и накрутила их вокруг локонов, смешав с кератином. Затем она добавляла распущенные волосы, чтобы они имитировали плавание в подводных сценах.

Героиня Ариэль в фильме "Русалочка". Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, Холли Бейли приняла участие в новой фотосессии испанской редакции глянца Glamour. Также мы рассказывали, как прошла звездная премьера мюзикла "Русалочка", который является экранизацией вышедшего на экраны 1989 года одноименного мультфильма студии Disney.

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