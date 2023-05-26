Русалонька у прозорому спідньому знялась для глянцю

Акторка Геллі Бейлі. Фото: glamour.com

Зірка нової кіноадаптації класичного мультфільму Disney "Русалонька" Голлі Бейлі взяла участь у новій фотосесії. Дівчина у відвертому вбранні позувала для глянцю.

Фото опублікувало видання Glamour.

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Мюзикл Роба Маршалла "Русалонька" — це рімейк однойменного мультфільму студії Watl Disney 1989 року. Проєкт розкритикували у соцмережах через те, що вперше в історії казки головну героїню грає темношкіра акторка.

Голлі Бейлі

Голлі Бейлі

Голлі Бейлі у новій фотосесії

"В Аріель червоне волосся, це легендарна особливість її зовнішності, але як темношкіра жінка, я маю особливе волосся і продюсери вирішили також це залишити в бразі моєї Аріель. Я сподіваюсь, що зроблю цю Русалоньку унікальною. Мені здається, я б змогла стати частиною її великої родини: мати старших сестер, які б направляли, бути донькою батька, який часом занадто захищає, але лише тому що дуже любить", — поділилась Голлі в інтерв'ю.

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