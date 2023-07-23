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Школьный учитель поразил коллекцией Барби за 20 тысяч долларов

23 июля 2023 13:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Школьный учитель поразил коллекцией Барби за 20 тысяч долларов
Кукла Барби из коллекции Мэттью Кейта. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Школьный учитель Мэттью Кейт купил свои первые куклы Барби в 1970 годах на свои деньги, скрывая их от родителей, боясь, что они скажут, что игрушки недостаточно мужские. Сегодня книжные полки в его доме в Лос-Анджелесе заполнены коллекцией Барби стоимостью около 20 000 долларов.

Об этом пишет usnews.com.

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Куклы Барби учителя средней школы Мэттью Кейта имеют собственный в Instagram "DollsOnTheBrain", где более 70 000 подписчиков, около 15 000 из которых присоединились за последние несколько недель.

 

Коллекционер Мэттью Кейт. Фото: Reuters

 

Куклы Барби из коллекции Мэттью Кейта. Фото: Reuters

 

Куклы Барби из коллекции Мэттью Кейта. Фото: Reuters

 

Куклы Барби из коллекции Мэттью Кейта. Фото: Reuters

 

Куклы Барби из коллекции Мэттью Кейта. Фото: Reuters

 

Куклы Барби из коллекции Мэттью Кейта. Фото: Reuters

 

Куклы Барби из коллекции Мэттью Кейта. Фото: Reuters

 

Куклы Барби из коллекции Мэттью Кейта. Фото: Reuters

 

Куклы Барби из коллекции Мэттью Кейта. Фото: Reuters
Куклы Барби из коллекции Мэттью Кейта. Фото: Reuters

То, что раньше было таинственным хобби, в последнее время стало намного популярнее благодаря рекламной кампании и ожиданиям зрителей вокруг фильма "Барби". В комиссионных магазинах винтажные куклы Барби стали ценной находкой, цены на рынке коллекционных предметов резко выросли, а оценщики антиквариата завалены звонками новых коллекционеров.

Ожидается, что вышедший на экраны в пятницу фильм "Барби" соберет 100 миллионов долларов в кинотеатрах США на премьерных выходных. Розничные торговцы во всем мире также надеются извлечь прибыль от ажиотажа, предлагая тематические предложения Барби от гостиничных номеров до зубных щеток и одежды.

Коллекционные куклы обычно стоят около 100 долларов, в то время как цена на неколлекционные куклы обычно варьируются от 10 до 30 долларов. Так называемый "Святой Грааль" Барби, первая модель, выпущенная в 1959 году, продается за тысячи долларов.

Ранее разгорелся громкий скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец", на создание которого выделили из госбюджета 33 миллиона гривен. Ведущая Леся Никитюк отреагировала на историю в образе куклы Барби.

Напомним, недавно в мировой прокат вышла картина о кукле "Барби". Мода на барбикор заполонила мир, и приложение "Дія" тоже не устояло.

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