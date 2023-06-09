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Шон Пенн устроил возлюбленной-украинке романтические каникулы в Риме

9 июня 2023 17:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Шон Пенн устроил любимые украинцы романтические каникулы в Риме
Шон Пенн с Ольгой Коротяевой. Фото: Cobra team/Cobra team/Backgrid
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Шон Пенн отправился на отдых со своей новой избранницей. Парочку видели во время прогулки в Риме.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актер Шон Пенн и актриса украинского происхождения Ольга Коротяева гуляли по улицам города и не скрывали чувств. Парочка посетила такие брендовые бутики, как Bulgari и Tiffany & Co.

Коротяева снималась в картинах "Взрыв", "Банковский район" и Le bonheur 2013 года. В прошлом Шон Пенн был женат на Лейле Джордж, Робин Райт и Мадонне.

Ранее 62-летнего Шона Пенна и его подругу видели в ресторане в Малибу, тогда влюбленные были более сдержанны в проявлении своих чувств.

Напомним, 72-летний актер Билл Мюррей закрутил роман с 43-летней певицей Келис, которая младше его на 30 лет.

Также мы писали, что 79-летний Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом.

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